مشهد وبائي مُعقّد في ليبيا.. والسلطات تُحاول السيطرة على كورونا

قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا بالمنطقة الشرقية فرض حظر تجول جزئي من الـ7 مساءً إلى الـ7 صباحاً، بعد تزايد أعداد إصابات كورونا في البلاد على نحو مقلق.

وسجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4063 إصابة، بينها 3345 حالة نشطة.

وتشهد ليبيا ترديا في الوضع الوبائي في كافة أنحاء البلاد وازدياد حالات الإصابة بالفيروس، بما في ذلك الحالات المتوسطة والحرجة وزيادة ملحوظة في عدد حالات الوفيات.

وتعقّد الوضع الوبائي في البلاد بعدما أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، نفاد مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس كورونا، مما أدى إلى التوقف كلياً عن إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس.

وطالب النجار وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى ورئيس لجنة مكافحة كورونا، خليفة البكوش بتوفير المشغلات بصورة عاجلة.

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