ليبيا الان

السعيدي: الجنوب يعاني.. ونحمل الحكومات المتعاقبة المسؤولية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

04 August, 2020

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي، أن الجنوب الليبي لازال يعاني عدد كبير من المشاكل وعلى رأسها الوضع الأمني والاقتصادي المتردي.

وقال السعيدي، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”فزان تعاني كثير من المشاكل منها الأمن، والسيولة، والمحروقات، وغاز الطهي، وعدم تفعيل مطار سبها، أيضا مشاكل الهجرة غير شرعية، وتهريب المحروقات إلى خارج التراب الليبي عن طريق فزان، وتواجد المليشيات التي ترعى وسهل عمليات الهجرة غير شرعية، وعمليات تهريب المخدرات وتهريب المحروقات والسلع التموينية إلى خارج البلاد”.

وفيما يتعلق بـ”مجلس إقليم فزان”، رأى السعيدي أن هذا المجلس ولد ميتا، لافتا إلى أن المجلس ليس لديه رؤية واضحة لهذا المشروع. 

وقال السعيدي، :”مجلس فزان يحتاج إلى رؤية واضحة، ونؤكد أننا لسنا انفصالين نحن مع وحدة التراب الليبي، وستبقى ليبيا دولة آمنة مستقرة، ولكن في نفس الوقت لدينا الحق نحن  كأهل فزان في اتخاذ القرار المناسب لدعم أبنائنا في الجنوب من خلال توفير الأمن والأمان والحقوق، ونحمل الحكومات المتعاقبة ونخص بالذكر حكومة الأمم المتحدة المتمثلة في المجلس الرئاسي والحكومة الليبية المنبثقة من مجلس النواب المسؤولية، فهاتان الحكومتان لا يعتقدوا أن هناك مكان أسمه الجنوب في ليبيا، مع العلم أن فزان تعتبر من مصادر الدخل الليبي حيث أن ثلث نفط ليبيا يأتي من فزان التي تعاني من شح المحروقات وعليه نحن مع وحدة التراب، ولكننا سوف ندعم هذا المشروع إذا لم تستجب هذه الحكومات لأهالي فزان”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • السبب الرئيسي في إهمال الجنوب – هو ما يسمى البرلمان مجلس الخناب – وليبيا لا يسطيع ادارة شءونها مجلس خناب معظم أعضاءه اصولهم عاءدون من تونس ومن مصر وزوجاتهم غير ليبيات ..!!!
    هذه شءون دولة لحجم ليبيا بجميع اطرافها ومؤسساتها وإداراتها – وليست لعب أطفال وتزوير وكذب و ” السرقة بالتناوب ” وادخال الأنساب والأحساب والأصهار في شءون الدولة ..!!!
    ليبيا ضحاء لاجلها العديد من خيرة شباب ورجال الوطن بدماءهم الحقيقية – وليس بالتشدق والركوب على اكتاف الشهداء لمصالح خاصة –
    يجب تكوين ادارات الامن الاداري – القضاءي بالشريعة .
    ويجب سحب الثقة من البرلمان وتعريضه للمسألة القانونية والمحاسبة المالية – أيا من يكون ..!! على رؤوس الأشهاد – وبحب وضع النقاط على الحروف . قبل فوات الاوان – يكفي ما ضاع ويضيع من الوقت وأسر وعاءلات الشهداء الليبيين يتحصلون فقط على الاعانات من الجهود الشخصية الاي مازالت لها عروق وفاء وايمان بأشرافةً لهذا الوطن الجريح . والذي يمتص دماءه النواب الخناب وغيرهم من الجهلة – هذا دليل على ان اصولهم ليسوا ليبيين لان الليبي الحقيقي لا يرضى ان يرى بلاده في تاخير وتوكيل مهامها لدول اخرى / حتى السفارات الأجنبية في ليبيا معاملاتها من تونس ومصر ..!!!!
    الطيران متوقف ومحصور عند الأتراك والمصراتيين وتونس ومصر –
    مع ان ليبيا دولة معروفة لجميع اصقاع العالم من الصين الى الولايات المتحدة وامريكا اللاتينية ومن شمال القطب الى جنوب إفريقيا .

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  • الفترة الماضية توفي أفضل الأطباء الليبيين في بريطانيا – وكان يعالج الجرحى الشباب الليبين في الحرب على لببيا على حسابه الخاص وبالمجان داخل مستشفى حكومي في ليبيا – –
    وتوفي الأسبوع الماضي بعد رجوعه لبريطانيا لتكملة أبحاثه – ولم يُجد اي احد يساعد اهله حتى للرجوع بجثمانه الى ارض الوطن ليبيا – والمحزن في الامر – انه تم دفنه في حفرة سوداء في تراب لندن – وتركوا اهله هناك يعانون الامرين .!!!
    والغريب ان السفارة الليبية ومن فيها من شذاذ الافاق والمتشدقين متسكعون المقاهي الذين اصبحوا سفراء – يسمحون للاعبين الرياضة والتفاهة ” والمفرخ ” للسفر من بلد لاخر مع جمهورهم – على حساب الدولة دون حسيب او رقيب .
    والله اعلم بالجرحى الليبيين ومن يساعدهم والمهاجرين .
    ولا حول ولا قوة الا بالله .

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