السعيدي: الجنوب يعاني.. ونحمل الحكومات المتعاقبة المسؤولية

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

04 August, 2020

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي، أن الجنوب الليبي لازال يعاني عدد كبير من المشاكل وعلى رأسها الوضع الأمني والاقتصادي المتردي.

وقال السعيدي، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”فزان تعاني كثير من المشاكل منها الأمن، والسيولة، والمحروقات، وغاز الطهي، وعدم تفعيل مطار سبها، أيضا مشاكل الهجرة غير شرعية، وتهريب المحروقات إلى خارج التراب الليبي عن طريق فزان، وتواجد المليشيات التي ترعى وسهل عمليات الهجرة غير شرعية، وعمليات تهريب المخدرات وتهريب المحروقات والسلع التموينية إلى خارج البلاد”.

وفيما يتعلق بـ”مجلس إقليم فزان”، رأى السعيدي أن هذا المجلس ولد ميتا، لافتا إلى أن المجلس ليس لديه رؤية واضحة لهذا المشروع.

وقال السعيدي، :”مجلس فزان يحتاج إلى رؤية واضحة، ونؤكد أننا لسنا انفصالين نحن مع وحدة التراب الليبي، وستبقى ليبيا دولة آمنة مستقرة، ولكن في نفس الوقت لدينا الحق نحن كأهل فزان في اتخاذ القرار المناسب لدعم أبنائنا في الجنوب من خلال توفير الأمن والأمان والحقوق، ونحمل الحكومات المتعاقبة ونخص بالذكر حكومة الأمم المتحدة المتمثلة في المجلس الرئاسي والحكومة الليبية المنبثقة من مجلس النواب المسؤولية، فهاتان الحكومتان لا يعتقدوا أن هناك مكان أسمه الجنوب في ليبيا، مع العلم أن فزان تعتبر من مصادر الدخل الليبي حيث أن ثلث نفط ليبيا يأتي من فزان التي تعاني من شح المحروقات وعليه نحن مع وحدة التراب، ولكننا سوف ندعم هذا المشروع إذا لم تستجب هذه الحكومات لأهالي فزان”.