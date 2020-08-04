وزير المواصلات بحكومة الوفاق يتفقد حريق محطة الركاب بمطار مصراتة

تفقد وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق مطار مصراتة الدولي، اليوم الثلاثاء، للوقوف على الأضرار التي لحقت بمحطة الركاب نتيجة للحريق الذي شب في المحطة مساء أمس الإثنين.

وعلى هامش الزيارة، عقد اجتماع لمناقشة سبل اعادة إعمار المحطة، وجرى الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة وتقييم الأضرار والعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة.

وخاطبا وزارة المواصلات الجهات المعنية لتوفير المخصصات المالية، التي تشمل إنشاء محطة ركاب متكاملة.

شارك في الزيارة رئيس مصلحة المطارات ورئيس مصلحة الطيران المدني، كان في استقبالهم أثناء الزيارة مدير عام المطار ومساعده ومدراء الإدارات الفنية والمختصة بإلاضافة إلى المجلس البلدي لمصراتة ومسؤولي بعض الجهات الأمنية.

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