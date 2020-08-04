بلديات طبرق وأمساعد وبئر الأشهب تطالب بغلق حدودها بعد تفشي كورونا

أخبار ليبيا24- خاص

طالب عمداء بلديتي طبرق وبئر الأشهب ومندوب عن بلدية أمساعد اليوم الثلاثاء خلال اجتماع موسع بغلق حدود بلدياتهم بعد تفشي وباء كورونا المستجد.

وشدد المجتمعون حضور مدراء الأمن ورؤساء اللجان الاستشارية الطبية على ضرورة إغلاق حدود البلديات الثلاثة من أمساعد شرقاً إلى عين الغزالة غرباً إلى الجغبوب جنوباً لمدة 10 أيام كحد أقصى.

وأكدوا على ضرورة حجر أي مواطن قادم من مصر لمدة اسبوعين، مشددين على التعاون من كل الوزارات ومن مجلس النواب التعاون وتوفير مايمكن توفيره من مواد وقاية وتعقيم.

وطالب عمداء بلديتي طبرق وبئر الأشهب ومندوب عن بلدية أمساعد توفير ميزانية عاجلة لإدارة الأزمةن وتوفير الأطقم الطبية المطلوبة بأسرع وقت.

وأشاورا إلى عدم كفاية مقر العزل الحالي مطالبين بوضع فندق دار السلام بالكامل تحت تصرف اللجنة الاستشارية الطبية، وتوفير جهاز PCR ومواد التشغيل لمدينة طبرق.

وطالبوا بالتعاقد مع شركات طبية للعزل والحجر، مؤكدين على وزارة الصحة والأمن والحرس البلدي بضرورة تكاتف الجهود حتى تخرج المنطقة من هذه الأزمة الحادة والحد من انتشار فيروس كورونا.

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