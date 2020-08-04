إصابة عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد بفيروس كورونا

أصيب عميد بلدية مصراتة مصطفى عمر كرواد بفيروس كورونا المستجد.
وأكد أقارب كرواد إلى «بوابة الوسط»، أنه أجرى الكشف المسحي أمس، وأبلغ اليوم بأن نتيجة الكشف موجبة.
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أصيب عميد بلدية مصراتة مصطفى عمر كرواد بفيروس كورونا المستجد.
وأكد أقارب كرواد إلى «بوابة الوسط»، أنه أجرى الكشف المسحي أمس، وأبلغ اليوم بأن نتيجة الكشف موجبة.
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ربنا ياخده كلب حقير وقواد للاتراك وساهم فى قتل من سبقه رئيس البلدية المحترم الشهيد اشتيوى الذى اراد تجنيب مصراته الحرب فقتله الخوان شر خلق الله
تراخت مدينة مصراتة فكانت النتيجة كارتية حيت اعداد المصابين بكورونا يزداد بفعل فتح مطارها الوحيد للعالقين بالخارج بفعل ميلاد معتوق المسؤل الاول عن دخول الوباء لليبيا بتمكين شركات الطيران بدخول ليبيا وفى نفس الموعد منعت كل الدول شركات الطيران من دخول بلدانها الا هذا المعتوه المدعو ميلاد معتوق سمح بفتح مطارى مصراتة ومعيتيق لجلب الفيروس .
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