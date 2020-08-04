إصابة عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد بفيروس كورونا

أصيب عميد بلدية مصراتة مصطفى عمر كرواد بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أقارب كرواد إلى «بوابة الوسط»، أنه أجرى الكشف المسحي أمس، وأبلغ اليوم بأن نتيجة الكشف موجبة.

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