فرج دردور: «الوفاق» تتمسك بالفاسدين دون تحقيق يُبرئ ذمتها.. و«كورونا» كشف انحلالها

قال فرج دردور، والذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي وباحث”، إن تمسك حكومة الوفاق بشخصيات تكرر وصفها بالفساد ودون تحقيق يبرئ ذمتها، أمر يثير الاشمئزاز.

وأضاف دردور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” أنه تم تخصيص مبلغ نصف مليار للوقاية من جائحة كورونا والنتيجة ارتفاع كبير في عدد الإصابات، متسائلا:” من المتعاقد ومن المورد وما هو نصيب العارف النايض وجمعة الأسطى من هذا الفساد، كموردين وفق ما يثار؟، على حد زعمه.

وتطرق أيضا إلى مهاجمة الدولة المصرية، قائلا إن “فبراير” بدأت جيدة قبل أن تفسدها المخابرات المصرية في برقة الحمراء عبر ما أطلق عليها “جائحة الكرامة” التي انتشرت بسبب الافتقار المعرفي الذي حصر الفكر في “عقل القذافي” لمدة ما يقرب من نصف قرن، حتى تلوث الإنسان الليبي إجمالا بسلوك العنف الذي كان نتيجة طبيعية لقتل ملكة الحوار في عقول المواطنين”، على حد تعبيره.