أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق ، الثلاثاء، منع

التجول اعتباراً من غد الأربعاء من الساعة 7 صباحاً لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد بالبلدية.

وقال المجلس في بيان له على صفحته الرسمية

بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه سيتم منع التجول وغلق كل المحلات

ماعدا الصيدليات والعيادات والمخابز.

وأضاف البيان أن القرار يستثني منه شركة البريقة ومايتبعها لبداية رش وتعقيم المدينة.

The post طبرق تعلن حظر التجول اعتباراً من غد الأربعاء ولمدة يوم واحد فقط قابلة للتمديد لتعقيم المدينة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24