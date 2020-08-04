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البيت الأبيض يدعو إلى حل منزوع السلاح في سرت والجفرة

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

دعا مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين نيابة عن الإدارة الأمريكية، إلى تنفيذ حل منزوع السلاح في سرت والجفرة، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، بالإضافة إلى إعادة فتح الحقول النفطية.

وأكد أوبراين في بيان له، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بانزعاج شديد بسبب تصاعد حدّة النزاع في ليبيا، لافتا إلى أن واشنطن ترفض بشدة التدخل العسكري الأجنبي، بما في ذلك استخدام المرتزقة.

وأشار أوبراين إلى أن محاولات القوى الأجنبية استغلال الصراع – من خلال إقامة وجود عسكري دائم أو السيطرة على الموارد التي يمتلكها الشعب الليبي، تشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية، مؤكدا أنّ هذه المحاولات تقوّض مصالح الأمن الجماعي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن التصعيد لن يزيد إلاّ تعميق النزاع وإطالة أمده.

وبحسب البيان تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العديد من قادة العالم حول ليبيا ومن الواضح أنه لا يوجد طرف “رابح”، لافتا إلى أنه لا يمكن لليبيين الفوز إلاّ إذا تنادوا ورصّوا الصفوف لاستعادة سيادتهم وإعادة بناء بلد موحّد.

وأضاف أوبراين أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى الانخراط الدبلوماسي بشكل كامل مع أصحاب المصلحة الليبيين والخارجيين من كافة أطراف الصراع لإيجاد حلّ يدعم السيادة الليبية ويحمي المصالح المشتركة للولايات المتحدة وحلفائنا و شركائنا.

وبحسب البيان تدعو الولايات المتحدة جميع الأطراف للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف إطلاق النار بموجب محادثات اللجنة العسكرية 5+5 برعاية الأمم المتحدة.

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  • اى كلب امريكى او اوربى لن يسمح له الشعب الليبى باحتلال النفط وما حدث للامريكان فى بيروت والصومال خير شاهد على جبنهم وفرارهم
    اما الاتراك التاريخ خير شاهد على تفوق الجيش المصرى على التركى هزمه مرتين من قبل وجاهز للثالثة
    فعند وصول محمد على باشا إلى سدة الحكم فى مصر، كانت الدولة العثمانية تعانى حينها من حالة ضعف وانحلال، وشهدت مصر التي اعتبرت حينها ولاية عثمانية، مع محمد علي باشا، فترة ازدهار تقدم خلالها التعليم والزراعة، كما عرف الجيش المصري تطورا ملحوظا بفضل الخبرات الأوروبية.

    ومع صعود بلاده اقتصاديا وعسكريا اتجه محمد علي باشا لإنشاء دولة مصرية قوية مستقلة عن الأتراك، لتبدأ بذلك الخلافات بين الطرفين بعد حملة والي مصر على الشام، والتي أسفرت عن اندلاع حرب بين المصريين والأتراك كادت أن تفنى خلالها الدولة العثمانية عقب معركة قونية سنة 1832 لولا تدخل القوى الأوروبية التي أجبرت مصر على قبول اتفاقية كوتاهية لعام 1833.

    لم تلب اتفاقية كوتاهية رغبات الطرفين، إذ لم يحصل محمد علي باشا على الاستقلال التام لضمان بقاء امبراطوريته العربية، كما استاء العثمانيون من هزيمة جيشهم المدرب على يد الجيش المصري والذي تكون أساسا من الفلاحين.

    وبناء عليه، جهز العثمانيون جيشا من 100 ألف جندي دفعوا به نحو سوريا، حيث تلقوا هزيمة قاسية على يد ابراهيم باشا خلال معركة نصيبين يوم الرابع والعشرين من شهر يونيو سنة 1839.

    وهكذا انضم الأسطول العثماني لمحمد علي باشا، فأشرفت الدولة العثمانية على نهايتها خاصة مع موت السلطان محمود الثاني مطلع شهر يوليو سنة 1839، فانهار الجيش العثماني وشهدت العاصمة اسطنبول حالة فوضى غير مسبوقة.

    ومرة أخرى استنجد العثمانيون بالإنجليز، الذين تدخلوا في سواحل سوريا، ليعجز محمد علي باشا عن صدهم، ويجبر عقب ذلك على قبول بنود معاهدة لندن، التي أمرته بسحب قواته من الجزيرة العربية وسوريا وكريت.

    وبناء على ذلك أصدر السلطان العثماني فرمانا ضمن فيه لمحمد علي وذريته فيما بعد حكم مصر، على أن تكون تابعة للسلطنة فتدفع الجزية السنوية ويكون جيشها جزءا من الجيش العثماني وتمنع من بناء السفن الحربية

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