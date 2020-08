البيت الأبيض يدعو إلى حل منزوع السلاح في سرت والجفرة

دعا مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين نيابة عن الإدارة الأمريكية، إلى تنفيذ حل منزوع السلاح في سرت والجفرة، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، بالإضافة إلى إعادة فتح الحقول النفطية.

وأكد أوبراين في بيان له، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بانزعاج شديد بسبب تصاعد حدّة النزاع في ليبيا، لافتا إلى أن واشنطن ترفض بشدة التدخل العسكري الأجنبي، بما في ذلك استخدام المرتزقة.

وأشار أوبراين إلى أن محاولات القوى الأجنبية استغلال الصراع – من خلال إقامة وجود عسكري دائم أو السيطرة على الموارد التي يمتلكها الشعب الليبي، تشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية، مؤكدا أنّ هذه المحاولات تقوّض مصالح الأمن الجماعي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، لافتا إلى أن التصعيد لن يزيد إلاّ تعميق النزاع وإطالة أمده.

وبحسب البيان تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العديد من قادة العالم حول ليبيا ومن الواضح أنه لا يوجد طرف “رابح”، لافتا إلى أنه لا يمكن لليبيين الفوز إلاّ إذا تنادوا ورصّوا الصفوف لاستعادة سيادتهم وإعادة بناء بلد موحّد.

وأضاف أوبراين أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى الانخراط الدبلوماسي بشكل كامل مع أصحاب المصلحة الليبيين والخارجيين من كافة أطراف الصراع لإيجاد حلّ يدعم السيادة الليبية ويحمي المصالح المشتركة للولايات المتحدة وحلفائنا و شركائنا.

وبحسب البيان تدعو الولايات المتحدة جميع الأطراف للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف إطلاق النار بموجب محادثات اللجنة العسكرية 5+5 برعاية الأمم المتحدة.

