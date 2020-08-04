درنة تسجل إصابات جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية بمدينة درنة التابعة للحكومة الليبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن المدينة سجلت 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 حالات.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنها سجلت حالة مصابة بفيروس كورونا كانت مخالطة للحالة الصفرية القادمة من جمهورية مصر.

وأشارت اللجنة الاستشارية، إلى أنها سجلت أيضا حالتي إصابة بفيروس كورونا بمنطقة العزيات غربي درنة.

وأكدت اللجنة الاستشارية، ارتفاع العدد الإجمالي إلى “8” حالات مصابة بفيروس كورونا وشفاء “4” حالات مصابة.