ليبيا الان

درنة تسجل إصابات جديدة بكورونا

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية بمدينة درنة التابعة للحكومة الليبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن المدينة سجلت 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 حالات.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنها سجلت حالة مصابة بفيروس كورونا كانت مخالطة للحالة الصفرية القادمة من جمهورية مصر.

وأشارت اللجنة الاستشارية، إلى أنها سجلت أيضا حالتي إصابة بفيروس كورونا بمنطقة العزيات غربي درنة.

وأكدت اللجنة الاستشارية، ارتفاع العدد الإجمالي إلى “8” حالات مصابة بفيروس كورونا وشفاء “4” حالات مصابة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • Avatar يقول الرقابة الطبية - تلزم الأطباء والعاملين بإظهار بطاقاتهم وأسماءهم للمرضى اثناء تأدية عملهم وتغطية وجوههم:

    بالله شن حال : مرضى السكري وضغط الدم والدوالي والسرطان والحمى والأنف والحنجرة ومرضى العيون والمسالك والباطنة والسعال الديكي والأسنان والجلطات الدماغية ومرضى الاعصاب … !!!!
    هذا مرض كورونا يعتقد بعض الباحثين انه فخ وجعل الأطباء المتخصصين ينسوا الأمراض المزمنة الاخرى وفق تخصصاتهم – وانشاء الله ما يكونش مجرد مرض وهمي للتغطية على تدريبات الأطباء الطلبة الجدد عديمي الخبرة على المواطنين واحيانا تسبب اخطاء قاتلة للبشر وتكلف حياة الأبرياء لمجرد خطاء من طالب او طالبة نجح بالواسطة في تدريب على حياة المواطنين الأبرياء / وهذا يعرضهم للمسألة القانونية والحناءية وخاصة قي غياب الأطباء الليبيين القدامي اصحاب الخبرة والدراسات العلمية الواسعة والمتخصصين عن المستشفيات العامة ومراقبة العمل هناك . او وجود أطباء او ممرضين اجانب بلا رقيب ويفعلوا فعلتهم كما حقنوا أطفال ليبيا بالأيذز في سنوات ماضية . اللهم نسال العافية للجميع .

    رد

  • الرقابة الطبية – تلزم الأطباء والعاملين بإظهار بطاقاتهم وأسماءهم للمرضى اثناء تأدية عملهم وتغطية وجوههم ويمكن للمريض تصوير اسم الطبيب او الممرض بالهاتف النقال وتخزينه وإرساله لأحد الاقارب او الأصدقاء –
    بالله كيف حال مرضى السكري وضغط الدم والدوالي والسرطان والحمى والأنف والحنجرة ومرضى العيون والمسالك والباطنة والسعال الديكي والأسنان والجلطات الدماغية ومرضى الاعصاب … !!!!
    هذا مرض كورونا يعتقد بعض الباحثين انه فخ وجعل الأطباء المتخصصين ينسوا الأمراض المزمنة الاخرى وفق تخصصاتهم – وانشاء الله ما يكونش مجرد مرض وهمي للتغطية على تدريبات الأطباء الطلبة الجدد عديمي الخبرة على المواطنين واحيانا تسبب اخطاء قاتلة للبشر وتكلف حياة الأبرياء لمجرد خطاء من طالب او طالبة نجح بالواسطة في تدريب على حياة المواطنين الأبرياء / وهذا يعرضهم للمسألة القانونية والحناءية وخاصة قي غياب الأطباء الليبيين القدامي اصحاب الخبرة والدراسات العلمية الواسعة والمتخصصين عن المستشفيات العامة ومراقبة العمل هناك . او وجود أطباء او ممرضين اجانب بلا رقيب ويفعلوا فعلتهم كما حقنوا أطفال ليبيا بالأيذز في سنوات ماضية . اللهم نسال العافية للجميع .

    رد