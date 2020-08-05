تعرف على تطورات الوضع الوبائي في بنغازي وطبرق والبيضاء

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لوزراة الصحة بالحكومة الليبية، اليوم الأربعاء، آخر تطورات الوضع الوبائي في مدن بنغازي وطبرق والبيضاء.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها سجلت 12 حالة جديدة مصابة بكورونا في مدينة بنغازي، مشيرة إلى أنها سجلت 8 حالات جديدة في مدينة طبرق، ومدينة البيضاء تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا.

وبحسب النشرة النشرة اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد من اللجنة الطبية الاستشارية، فإن معمل “COVID-19” مركز بنغازي الطبي استلم يوم الثلاثاء 4 أغسطس 43 عينة، وجاءت النتائج كالتالي: 22 عينة سالبة، و12 عينة موجبة في مدينة بنغازي، و8 عينات موجبة في مدينة طبرق وعينة واحدة في مدينة البيضاء.