اليوم .. اجتماعات عسكرية بين تركيا وقطر والوفاق وإيطاليا ومالطا في طرابلس

كشفت مصادر مطلعة، الأربعاء، عن الترتيب لاجتماعات عسكرية

بين تركيا وقطر والوفاق وإيطاليا ومالطا في العاصمة طرابلس .

وأوضحت المصادر، أن هذه اللقاءات المرتقبة سينتج عنها

تغيير فى التريبات العسكرية في البلاد، من خلال التقارب مع دولتي مالطا وإيطاليا برعاية

تركيا وبتمويل من دولة قطر، مشيرة إلى أن المستجدات

التي تجري في الغرب حاليًا دفعت المراقبون إلى التساؤل عن سبب تزامن زيارة رئيس أركان

الجيش المالطي مع وزير الدفاع الإيطالي إلى طرابلس، وسط تكهنات بعقد لقاء ثلاثي بين

قوات وميليشيات الوفاق مع مسؤولي الجيش في الدولتين الأوروبيتين.

وأضافت أن اللقاءات المرتقبة اليوم في ليبيا تعد الخامسة

من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية، وتتمثل الاجتماعات الأربعة السابقة في، أولًا

اجتماع ثلاثي في أنقرة “تركي مالطي وحكومة الوفاق غير المعتمدة”، ثانيًا

لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس وزراء مالطا، وثالثًا لقاء السفير القطري

لدى إيطاليا مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي، ورابعًا استقبال الوفاق لرئيس أركان مالطا

أمس الثلاثاء.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد أفادت أمس الثلاثاء، بأن وزير

الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني سيزور ليبيا اليوم، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الإيطالي

لورينزو غويريني يتوجه إلى ليبيا في زيارة غير معلنة تستمر 4 أيام.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من عقد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار،

اجتماع ثلاثي مع وزير داخلية حكومة الوفاق غير العتمدة، فتحي باشاغا، ووزير داخلية

مالطا بايرون جاميلري، بتركيا، من أجل الأزمة الليبية.

وذكرت CNN،

في نسختها التركية، ان باشاغا وجاميلري وصلا إلى تركيا بناءً على دعوة من وزير الدفاع

التركي.

وقبل الاجتماع الثلاثي التقى آكار بكل منهم جاميلري وباشاغا

بشكل منفصل، وعقب انتهاء الاجتماعات المنفردة عقد اجتماعًا ثلاثيًا.

وفي مطلع يوليو الماضي، كشفت صحيفة “تايمز أوف مالطا”

عن لقاء فائز السراج، مع رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، بالتزامن مع افتتاح مركز تنسيق

الهجرة بين البلدين في مالطا.

وفي 21 يوليو، التقى رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال

إينزو فيتشاريللي، سفير دولة قطر في روما عبد العزيز بن أحمد المالكي، في ضوء محاولات

قطر وحليفتها تركيا، لاستمالة الجانب الإيطالي في ملف الأزمة الليبية والصراع على مصادر

الطاقة بمنطقة المتوسط.

وسبق أن أفاد مصدر أن تلك الزيارات واللقاءات وراءها أهداف

لم يتم الإعلان عنها، لكنها ليست بعيدة عن تطورات الأحداث في ليبيا، وأن تركيا تستعد

لعملية كبيرة في ليبيا، مضيفا أن لقاء وزير الدفاع التركي مع وزير داخلية مالطا عقب

زيارة قطر تتعلق أيضًا بشحنات الأسلحة والأموال إلى ليبيا، وتلك الشحنات خاصة بالمرتزقة

والأسلحة.

وبالنظر إلى أن الرئيس

التركي أردوغان قد زار قطر من قبل، فإن هذا يدل على أنهم يدركون أهمية مدينة سرت لهم،

وأنه لا يمكن أن يكون وجودهم دائمًا في ليبيا دون الاستيلاء عليها.

The post اليوم .. اجتماعات عسكرية بين تركيا وقطر والوفاق وإيطاليا ومالطا في طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24