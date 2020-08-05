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من بينها 41 حالة بطبرق .. 4063 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا حتى الآن

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت إدارة الخدمات الصحية طبرق، مساء أمس الثلاثاء،
آخر تطورات الوضع الوبائي في ليبيا وبلدية طبرق، مشيرة إلى تفاقم الأزمة فى البلاد،
خاصة بعد دخول ليبيا إلى المستوى الوبائي الرابع .

وأوضحت، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل
الاجتماعي” فيسبوك”، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى ليبيا بلغ
4063 حالة حتى الآن، مبينة أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ” الحالات
النشطة” بلغ 3345 حالة، منها 625 حالة تماثلت للشفاء، إضافة إلى أن العدد
الإجمالى للوفيات بلغ 93 حالة .

أما بالنسبة لبلدية
طبرق، فقد بينت أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 41 حالة حتى الآن، مبينة
أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ” الحالات النشطة” بلغ 39 حالة، فيما
لم تسجل حالات شفاء، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة في البلدية .

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