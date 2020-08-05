أعلنت إدارة الخدمات الصحية طبرق، مساء أمس الثلاثاء،
آخر تطورات الوضع الوبائي في ليبيا وبلدية طبرق، مشيرة إلى تفاقم الأزمة فى البلاد،
خاصة بعد دخول ليبيا إلى المستوى الوبائي الرابع .
وأوضحت، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل
الاجتماعي” فيسبوك”، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى ليبيا بلغ
4063 حالة حتى الآن، مبينة أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ” الحالات
النشطة” بلغ 3345 حالة، منها 625 حالة تماثلت للشفاء، إضافة إلى أن العدد
الإجمالى للوفيات بلغ 93 حالة .
أما بالنسبة لبلدية
طبرق، فقد بينت أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 41 حالة حتى الآن، مبينة
أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ” الحالات النشطة” بلغ 39 حالة، فيما
لم تسجل حالات شفاء، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة في البلدية .
The post من بينها 41 حالة بطبرق .. 4063 إصابة بفيروس كورونا في ليبيا حتى الآن appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
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