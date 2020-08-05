الملف الليبي يثير انتقادات لاذعة للإدارة الأميركية

علق المتحدث السابق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في عهد أوباما نيد برايس على بيان واشنطن بشأن ليبيا معتبرا إياه فشلا لا يصدق للإدارة الأميركية لذكره روسيا بالاسم.

ويأتي تعليق برايس حول ما أتى في بيان مستشار مجلس الأمن القومي روبرت أوبراين، نيابة عن الإدارة الأمريكية حول ليبيا والذي ذكر خلاله أن المرتزقة الروس هم الذين سيطروا على أكبر حقول النفط الليبية في الأسابيع الأخيرة.

وأشار المتحدث السابق إلى أن ترامب وإدارة البيت الأبيض غير قادرين على توجيه أصابع الاتهام إلى موسكو، واصفا ذلك بالعجز الخطير خاصة مع اقتراب التصويت للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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