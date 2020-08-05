ليبيا الان

الملف الليبي يثير انتقادات لاذعة للإدارة الأميركية

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علق المتحدث السابق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في عهد أوباما نيد برايس على بيان واشنطن بشأن ليبيا معتبرا إياه فشلا لا يصدق للإدارة الأميركية لذكره روسيا بالاسم.

ويأتي تعليق برايس حول ما أتى في بيان مستشار مجلس الأمن القومي روبرت أوبراين، نيابة عن الإدارة الأمريكية حول ليبيا والذي ذكر خلاله أن المرتزقة الروس هم الذين سيطروا على أكبر حقول النفط الليبية في الأسابيع الأخيرة.

وأشار المتحدث السابق إلى أن ترامب وإدارة البيت الأبيض غير قادرين على توجيه أصابع الاتهام إلى موسكو، واصفا ذلك بالعجز الخطير خاصة مع اقتراب التصويت للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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