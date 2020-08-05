«بلدي مصراتة»: استقرار إمدادات المياه الأسبوع المقبل

أعلن المجلس البلدي مصراتة بدء تدفق الإمدادات المائية عبر المسار الشرقي بشبكة النهر الصناعي، الذي تتغذى منه البلديات الممتدة من مصراتة حتى القره بوللي.

وأشار في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى بدء استقرار مستوى المياه بالشبكة اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.

«النهر الصناعي» يعلن ضخ المياه من المسار الشرقي

وتعاني مصراتة من مشكلة انقطاع المياه، وهو ما أرجعه المجلس البلدي إلى «أعطال فنية بصمامات التحكم، وعدم استقرار شبكة الكهرباء، والتعديات الحاصلة على الآبار، وخطوط الإمدادات بشبكة النهر حسب المعنيين في فرع جهاز مشروع النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة».

ودعا المجلس البلدي مصراتة المواطنين إلى «ضرورة الترشيد في استخدام المياه، وعدم الإسراف، حتى تصل المياه لأكبر عدد من المناطق بالبلدية، وفقاً للإمدادات المائية المتوفرة».

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