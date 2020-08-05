ليبيا الان

مستشار أردوغان: نواجه دولا تحاول احتلال ليبيا طمعا في ثرواتها وخيراتها

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جميع الموازين على الساحة تغيرت بعد تقديم تركيا الدعم لحكومة الوفاق في ليبيا، على حد قوله.

وقال أقطاي في مقال له بصحيفة «يني شفق» التركية: “مذاق الوليمة التي تم إعدادها للذئاب في ليبيا حتى اليوم في صمت مطبق؛ بدأت تعافه تلك الذئاب ذاتها، حيث كانت تسعى لاهثة لتقاسم الغنائم فيما بينها، إلا أنها حينما رأت تركيا قد دخلت على الخط وأفسدت عليهم وليمتهم وقعوا في حيرة من أمرهم وضربوا أخماسهم بأسداسهم لا يدرون ما سيفعلون”، بحسب تعبيره.

وادعى أن تركيا لم تأت إلى ليبيا إلا بدعوة «رسمية وشرعية» مما وصفه بـ«صاحب المنزل» قائلا: “الرعب الذي كان يخيم على هذه الوليمة لم يلبث إلا وأن تحول الآن إلى هجوم مضاد ومحاولة إعادة تجميع للقوى، لا يقتصر على الميدان فحسب، بل في الإعلام والدبلوماسية وغيرها، في محاولة لوضع موطئ قدم لهم هناك”، وفقا لحديثه.

وواصل أقطاي قلب الحقائق ويلصق كافة تجاوزت تركيا بآخرين، مضيفا “أولئك الذين هم أشبه بالقراصنة الذين يدعمون جميع أنوع «المنظمات الإرهابية» من أجل تحقيق «أغراضهم الخسيسة»، يقومون بـ«احتلال» بلد بأكمله «طمعًا» بثرواته وخيراته، وأنهم يدعمون «الإرهابيين» عمدًا ضد الحكومة «الشرعية» التي تعترف بها تركيا، بل إنهم كذلك يجسدون موقفًا مخالفًا في «الناتو» للغرض ذاته” على حد ادعائه.

وتناول زيارة برنارد ليفي إلى ترهونة ومصراتة بدعوة من فتحي باشاغا، وزير داخلية السراج، بشكل مضحك، متابعا “دخول المفكر الفرنسي الصهيوني المبتذل برنارد هنري ليفي، على الخط وتصريحاته حول «دعم حفتر»، فليفي الذي يصوّر نفسه على أنه يدعم الساحة الفكرية القريبة من الحرية، هو في الواقع ليس سوى جاسوس مستشرق، فالهدف الوحيد من زيارة ليفي إلى ليبيا وتجميله لصورة «الانقلابي حفتر»، ما هو إلا لأخذ نصيبه من الدعم الذي تتزعمه بلاده لدعم حفتر ونهب الثروات الليبية”، بحسب زعمه.

وأضاف “زيارة ليفي ولقاءاته هذه ليست سوى جزء من هجوم دبلوماسي أوسع ودبلوماسية أعم تشنها فرنسا مؤخرًا. لقد أصدرت بالأمس صحيفة نيويورك تايمز مقالًا بتوقيع ستيفن إرلانغير، جاء تحت عنوان «العدوان التركي فيلٌ في غرفة الناتو»، يتناول المواجهة بين فرنسا وتركيا في الناتو، وبالطبع يميل المقال لصالح فرنسا ويعتبر تركيا دولة تصنع شقاقًا في حلف الناتو”.

وتابع “هذا المقال لم يتناول على الإطلاق الدعم الفرنسي إلى حفتر، ولم يعبأ بـ«الاتفاقية الشرعية» بين «الحكومة الشرعية» وراح يتحدث عن خرق لحظر الأسلحة إلى ليبيا. وراح يعطي أمثلة من هنا وهناك عن خلافات تركيا مع اليونان في حلف الناتو، وإصرار تركيا على شراء إس-400 الروسية من موسكو”.

ورأى أن تركيا نجحت في تعطيل جميع الحيل التي تستهدفها حتى من قبل أعضاء الناتو ذاتهم. مستطردا “الذين لا يستطيعون هضم ذلك عليهم أن يطلبوا إذن نصيبهم من أصحاب طموحاتهم الاستعمارية وينصرفوا”، وفقا لادعائه.

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أردوغان الغزو التركي تركيا ياسين أقطاي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • .برز الثعلبُ يوماً في شعار الواعِظينا
    فمشى في الأرضِ يهدي ويسبُّ الماكرينا
    ويقولُ : الحمدُ للـ ـهِ إلهِ العالمينا
    يا عِباد الله، تُوبُوا فهموَ كهفُ التائبينا
    وازهَدُوا في الطَّير، إنّ الـ ـعيشَ عيشُ الزاهدينا
    واطلبوا الدِّيك يؤذنْ لصلاة ِ الصُّبحِ فينا
    فأَتى الديكَ رسولٌ من إمام الناسكينا
    عَرَضَ الأَمْرَ عليه وهْوَ يرجو أَن يَلينا
    فأجاب الديك : عذراً يا أضلَّ المهتدينا !
    بلِّغ الثعلبَ عني عن جدودي الصالحينا
    عن ذوي التِّيجان ممن دَخل البَطْنَ اللعِينا
    أَنهم قالوا وخيرُ الـ ـقولِ قولُ العارفينا:
    ” مخطيٌّ من ظنّ يوماً أَنّ للثعلبِ دِينا

    رد

  • امثالك من المنافقين ينطبق عليهم قوله تعالى :-
    وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18)

    رد

  • هو مين اللى قال ان ليبيا ارث عثمانى اليس سيدك المعتوه وهو مين الذى جلس امام خريطة للموانئ النفطية واعلن طمعه فيها .وهو مين الذى نهب مصرف ليبيا المركزى .وهو مين الذى باع نفايات ارهابية للسفهاء من حكومة الوفاق .وهو مين الذى نقل الدواعش والقاعدة مع اسلحتهم فى طائرات وسفن مدنية من تركيا الى ليبيا اليس مجرم الحرب اردوغان ومع ذلك فان النفط يحميه الجيش والشعب الليبى وقبائله ومعه اشقائه من خير اجناد الارض لم يحصلوا على اى مقابل لدعمهم للجيش الليبى بل يتحملوا النفقات ليس منة بل واجب ورد للجميل للجيش والشعب الليبى الذى وقف الى جانب مصر فى حربها ضد اسيادك اليهود والتاريخ خير شهيد على عظمة الجيش المصرى فهو من خلص العالم من اجدادكم المغول وهلكوا هولاكو وهم من هزموا الجيش العثمانى مرتين واستسلم لهم الاسطول العثمانى ولو تدخل الانجليز لانقاذهم لدخل الجيش المصرى اسطنبول واليوم الهزيمة الثالثة بتحديد خط احمر يسمح باختراق الجيش الوطنى لتحرير طرابلس ولا يسمح لكلابكم بعبوره ومن يقترب يحترق جرب يارجب ان كنت راجل

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  • بالمناسبة هذا الهزيان لاردوغان وكلابه كان سببا فى خسارتهم انتخابات انقرة واسطنبول فالشعب التركى مثقف ويسخر من هؤلاء الاغبياء عندما قال اردوغان فى حملة مرشحه فى اسطنبول ان مرشحه يمثل الاسلام فعرفوا انه كذاب فعن اى اسلام يتحدث وهو من يقنن الدعارة ويتنفس الكذب ومزور شهادته الجامعية وسئ الخلق وبذئ اللسان لهذا سقط مرشحه بجدارة فالكذب ان زاد عن خده ينقلب الى ضده فنحن فى عصر السموات المفتوحة كل شئ على الكشوف من غير كسوف ولكن هذا الخروف الغبى عايش فى العصر الحجرى

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