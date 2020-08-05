«صحة الموقتة» تعلن حاجتها للتعاقد مع أطباء جدد لمواجهة «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، عن حاجتها لتعيين عدد من الأطباء الجدد «بعقود خاصة» من أجل العمل «في مراكز العزل السريري الطبي المخصصة لمجابهة فيروس كورونا المستجد بكافة البلديات».

ودعت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «كل من لديه الرغبة في العمل بمراكز العزل السريري الطبي من الأطباء والأطقم الطبية تقديم الوثائق والإجراءات أثناء ساعات الدوام الرسمي».

وتتضمن الوثائق والإجراءات المطلوبة: «تعهد كتابي بالعمل بمراكز العزل السريري الطبي والشهادات العلمية والرقم الوطني»، وفق الوزارة.

وطالبت الوزارة الراغبين بالتعيين وتنطبق عليهم الشروط مراجعة مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة بالوثائق المطلوبة خلال 10 أيام حددتها الوزارة لتقديم الطلبات بدءا من يوم الأحد 9 أغسطس 2020.



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