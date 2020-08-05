«بلدية زليتن» تواصل عمليات سحب عينات «كورونا» من المواطنين

استلم فريق الرصد و الاستجابة التابع للجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن، أمس الثلاثاء، عدد 1000 من المشغلات الخاصة بالمسحات الانفية التي تم توفيرها عن طريق المجلس البلدي.

وقال المكتب الاعلامي بالبلدية عبر صفحته الرسمية إن هذه الخطوة تأتي بهدف استمرار العمل على زيادة عدد المسحات وأخذ العينات من قبل فرق الرصد و الاستجابة لاحتواء انتشار الفيروس.

من جهته قال رئيس فريق الرصد و الاستجابة “ميلاد اسبيقة” إن الفريق مستمر في اخذ العينات لكافة حالات الاشتباه مؤكدا على ضرورة ابراز اثبات الهوية (بطاقة شخصية – جواز سفر) للمتقدمين لأخذ المسحات منهم حتى يتم ادراج بياناتهم بدقة.