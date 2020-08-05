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«الغنوشي»: بعض وسائل الإعلام لم تهتم بيوم عرفة وانتظرت «الفرح الأثيم» بسقوطي 

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي، رئيس حركة النهضة الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، إنّ بعض القنوات الخليجية لم تغط يوم عرفة وسلّطت اهتمامها على تونس وعلى جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة حفل المعايدة الذي نظّمته الحركة اليوم الأربعاء، حيث

نقلت وسائل إعلام تونسية عن الغنوشي ادعائه: ”هو حق للنواب وممارسة ديمقراطية لا يعترض عليها أحد لكن هذه القنوات استعدوا لعرس لم يمت ولم تكن غايتهم نقل مشهد الديمقراطي من تونس لشعوبهم بل ليفرحوا بسقوط رئيس البرلمان وهو فرح أثيم والديمقراطية التي مكّنتا من هذا الخطاب الحر ضايقتهم”.

وادعى الغنوشي أنّ الكثير من الدول العربية يزعجها الشعب التونسي الحر الذي يختار مسؤوليه ويختار عزلهم أيضا، وفق قوله.

وانتهت الجلسة العامة المخصّصة لسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، يوم 30 يوليو الماضي، بسقوط اللاّئحة وبقاء الغنوشي برئاسة البرلمان.

ويتزعم القيادي الإخواني راشد الغنوشي البالغ من العمر 78 عاماً حزب النهضة الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان منذ تأسيسه قبل أربعة عقود، وترشح للمرة الأولى لانتخابات تشريعية في أكتوبر 2019، وانتُخِب نائباً ثم رئيساً للبرلمان.

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • بالفعل يوم سقوطك المدوي يا نجس هو يوم فرح عارم لكل من يعرف حقيقة الاخوان المخزيه فلقد فش خلقي المنجي الرحوي عضو البرلمان التونس يوم وبخ وجه الحمار اللي فيه الخصله المدعو المسوخ الوضيع القذر راسب الغنوشي علي زيارته السريه لتركيا وجعله أقل من الكلب ثم مسكت كبدي بالليبي التي يقابلها فشت خلقي في العاميه الشاميه عبير موسي يوم خلت الغنوشي اقل من الكلب

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