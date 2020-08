أعلنت الكتيبة 82

التابعة اليوم الأربعاء استعداد الجيش للحرب الفاصلة والحاسمة الأخيرة مع قوات

الوفاق.

ويأتي هذا في ظل استعداد

قوات الوفاق لشن هجوم على مدينتي سرت والجفرة مدعومة من تركيا التي جندت آلاف

المرتزقة لهذه المعركة المنتظرة.

