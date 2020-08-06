أقطاي: “تركيا لم تأتِ إلى ليبيا إلا بدعوة رسمية وشرعية من صاحب المنزل”

اعتبر مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ياسين أقطاي، أن بلاده لم تأتِ إلى ليبيا، إلا بدعوة رسمية وشرعية من “صاحب المنزل”.

وأوضح أقطاي، بحسب ما نقلته صحيفة “يني شفق” التركية : “تركيا لم تأت إلى ليبيا إلا بدعوة رسمية وشرعية من صاحب المنزل كما يقال”، مضيفا إن بلاده أحدثت تغيرا في جميع الموازين على الساحة بعد تقديم تركيا الدعم لحكومة الوفاق في ليبيا.

ووصف مستشار الرئيس التركي، ما حدث في ليبيا وطرابلس بالوليمة: “إن مذاق الوليمة التي تم إعدادها للذئاب في ليبيا حتى اليوم في صمت مطبق؛ بدأت تعافه تلك الذئاب ذاتها. حيث كانت تسعى لاهثة لتقاسم الغنائم فيما بينها، إلا أنها حينما رأت تركيا قد دخلت على الخط وأفسدت عليهم وليمتهم وقعوا في حيرة من أمرهم وضربوا أخماسهم بأسداسهم لا يدرون ما سيفعلون”، على حد تعبيره.

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