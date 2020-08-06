ليبيا الان

أقطاي: “تركيا لم تأتِ إلى ليبيا إلا بدعوة رسمية وشرعية من صاحب المنزل”

تم النشر منذُ 47 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ياسين أقطاي، أن بلاده لم تأتِ إلى ليبيا، إلا بدعوة رسمية وشرعية من “صاحب المنزل”.

وأوضح أقطاي، بحسب ما نقلته صحيفة “يني شفق” التركية : “تركيا لم تأت إلى ليبيا إلا بدعوة رسمية وشرعية من صاحب المنزل كما يقال”، مضيفا إن بلاده أحدثت تغيرا في جميع الموازين على الساحة بعد تقديم تركيا الدعم لحكومة الوفاق في ليبيا.

ووصف مستشار الرئيس التركي، ما حدث في ليبيا وطرابلس بالوليمة: “إن مذاق الوليمة التي تم إعدادها للذئاب في ليبيا حتى اليوم في صمت مطبق؛ بدأت تعافه تلك الذئاب ذاتها. حيث كانت تسعى لاهثة لتقاسم الغنائم فيما بينها، إلا أنها حينما رأت تركيا قد دخلت على الخط وأفسدت عليهم وليمتهم وقعوا في حيرة من أمرهم وضربوا أخماسهم بأسداسهم لا يدرون ما سيفعلون”، على حد تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اكاذيب اطفال صغار يسخر منها الجميع فصاحب المنزل هو رئيس مجلس النواب المعترف به من نواب الشعب المنتخبين ولم يأذن لكم بالدخول الى منزله واى حكومة فى العالم تستمد شرعيتها من ثقة نواب الشعب الذى رفض الخونة الذين وقعوا معكم وعد بلفور من لايملك لمن لايستحق ولو انكم دخلتم شرعى لما احتجتم لجلب مرتزقة من سوريا لقمع الشعب الليبى الرافض للاحتلال المغولى التركى البغيض الذى نهب اموال المصرف المركزى نفس همجية التتار المغول ولكنهم هلكوا على يد الجيش المصرى الذى هزم الدولة العثمانية من قبل مرتين والثالثة قريبا ومعها سقوط المجرم الدولى اردوغان ليلحق باسامة بن لادن وابوبكر البغدادى

    رد

  • انتم مثل الصراصير او الجرذان تدخلوا المنزل من بلاعة المجارى ونهايتكم الابادة من صاحب المنزل

    رد

  • رئيس اى دولة يجب ان ينال ثقة الشعب فى انتخابات حرة ونزيهة فهل يوجد فى ليبيا رئيس منتخب او حكومة نالت ثقة الشعب بالطبع لا فاردوغان مزور واتفاقه مع السراح باطل باعتراف غالبية اعضاء المجلس الرئاسى الم ترى رسالة معتيق للجهات القانونية تؤكد بطلان اى قرارات يتخذها السراج منفردا ويجب ان تكون باجماع اعضاء المجلس الرئاسى وشهد شاهد من اهلها انكم كاذبون ومزورون حيث ان السراج مغتصب السلطة زورا وكذلك اردوغان الذى لايحق له الترشح اصلا للرئاسة لانه مؤهله دبلوم قوم ايه قدم صورة شهادة جامعية مزورة ليترشح دون وجه حق ولانه غبى او يتعامل مع قطيع اغبى منه جعل تاريخ التخرج قبل انشاء الكلية لبتى يزعم التخرج منها واتحداك تظهر شهادة اصلية مطابقة لهذه الصورة مستحيل اصلا فالسراج واردوغان مزوران مكانهم الطبيعى السجن وان فلتوا منه فى الدنيا فان سجين فى انتظارهم قال تعالى :-
    كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ

    قوله – عز وجل – : ( كلا ) ردع ، أي ليس الأمر على ما هم عليه فليرتدعوا ، وتمام الكلام هاهنا ، وقال الحسن : ” كلا ” ابتداء يتصل بما بعده على معنى حقا ( إن كتاب الفجار ) الذي كتبت فيه أعمالهم ( لفي سجين ) قال عبد الله بن عمر ، وقتادة ومجاهد ، والضحاك : ( سجين ) هي الأرض السابعة السفلى فيها أرواح الكفار .

    أخبرنا أبو سعيد الشريحي ، أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي ، أخبرنا الحسين بن محمد بن فنجويه ، حدثنا موسى بن محمد ، حدثنا الحسن بن علويه ، أخبرنا إسماعيل بن عيسى ، حدثنا المسيب ، حدثنا الأعمش ، عن المنهال ، عن زاذان ، عن البراء قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ” سجين ” أسفل سبع أرضين ، و ” عليون ” في السماء السابعة تحت العرش .

    وقال شمر بن عطية : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال : أخبرني عن قول الله – عز وجل – : ” إن كتاب الفجار لفي سجين ” قال : إن روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلها ثم يهبط بها إلى الأرض ، فتأبى الأرض أن تقبلها فتدخل تحت سبع أرضين حتى ينتهى بها إلى سجين ، وهو موضع جند إبليس ، فيخرج لها من سجين رق ، فيرقم ويختم ، ويوضع تحت جند إبليس ، لمعرفتها الهلاك بحساب يوم القيامة وإليه ذهب سعيد بن جبير ، قال : سجين تحت جند إبليس .

    وقال عطاء الخراساني : هي الأرض السفلى ، وفيها إبليس وذريته .

    وقال الكلبي : هي صخرة تحت الأرض السابعة السفلى خضراء ، خضرة السماوات منها يجعل كتاب الفجار فيها .

    وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضا قال : ” سجين ” صخرة تحت الأرض السفلى ، تقلب ، فيجعل كتاب الفجار فيها . وقال وهب : هي آخر سلطان إبليس .

    وجاء في الحديث : ” الفلق جب ، في جهنم مغطى ، وسجين جب في جهنم مفتوح ” .

    وقال عكرمة : ” لفي سجين ” أي : لفي خسار وضلال . وقال الأخفش : هو فعيل من السجن ، كما يقال : فسيق وشريب ، معناه : لفي حبس وضيق شديد .

    رد

  • اقطاى هذا كان فى الفيلم لما قتلته شجرة الدر ملكة مصر وكان يقوم بهذا الدور محمود المليجى صح .اه ياقطوس ياكذاب

    رد

  • امر طبيعى ان يكون اقرب الكلاب لاردوغان مثله يتنفس الكذب وعاقبه الشعب التركى على كذبه الساذج بخسارة مرشحيه فى انقرة واسطنبول لان المهبول قال للناخبين انه مرشحه يمثل الاسلام مع انه يتكلم فى اسطنبول ولو نظر حوله لراى بيوت الدعارة اكثر من عدد المساجد وروادها يشربون الخمر والمنكرات واحلى من الشرف مافيش !!!

    رد

  • هذا الكذاب الساذج يذكرنا بلص شاهده السيد المسيح يسرق فى السوق امامه ومع ذلك حلف انه ما سرق …
    .عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق فقال له أسرقت قال كلا والله الذي لا إله إلا هو ، فقال عيسى عليه السلام : آمنت بالله وكذّبت عيني ) متفق عليه ، وفي لفظ مسلم : ( فقال عيسى عليه السلام : آمنت بالله وكذبت نفسي ) .

    رد

  • لماذا لم يدعوك صاحب اى منزل رئيسه منتخب مثل تونس والجزائر ولماذا جلبتم نفايات ارهابية يرفضها صاحب المنزل فى مظاهرات رايناها فى طرابلس واذا كنتم تقولون ان ليبيا ارث عثمانى فلماذا لاتقولوا هذا على مصر التى استطاع جيشها الذى تدرب على يد الجيش العثمانى ان يهزم الجيش العثمانى مرتين واستسلم لقائده ابراهيم باشا الاسطول العثمانى ولهذا يخشى الاتراك الصدام مع الجيش المصرى فالثالثة تابته ومهلكة لجيش الدعارة التركى فالجيش المصرى يسبق فى التصنيف العالمى انسى انه يقولها لا الجبش المصرى يستغل الكلمة ويذهب ليرث الدولة العثمانية وينصب السيسى خليفة للدولة العثمانية !!!

    رد