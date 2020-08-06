ليبيا الان

وزير خارجية إيطاليا: نحتاج لصوت أوروبي أقوى بشأن ليبيا.

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

<br /> وزير خارجية إيطاليا: نحتاج لصوت أوروبي أقوى بشأن ليبيا.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

وزير خارجية إيطاليا: نحتاج لصوت أوروبي أقوى بشأن ليبيا.

06 August, 2020

رابط مختصر


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك