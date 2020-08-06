ليبيا الان وزير خارجية إيطاليا: نحتاج لصوت أوروبي أقوى بشأن ليبيا. تم النشر منذُ دقيقة واحدةاضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> وزير خارجية إيطاليا: نحتاج لصوت أوروبي أقوى بشأن ليبيا.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا وزير خارجية إيطاليا: نحتاج لصوت أوروبي أقوى بشأن ليبيا. 06 August, 2020 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا شارك هذا الخبر :اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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