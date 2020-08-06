أنقرة تهاجم اتفاق الحدود البحرية المصري اليوناني… وأثينا تدعوها للتفاوض

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم (الخميس)، إن المنطقة التي شملها اتفاق بين اليونان ومصر، لتعيين منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط «تقع في نطاق الجرف القاري التركي».

وذكرت الوزارة، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أن تركيا تعتبر الاتفاق «لاغياً وباطلاً»، مضيفة أنه ينتهك أيضاً «الحقوق البحرية الليبية».

ووقع وزير الخارجية المصري سامح شكرى، مع نظيره اليونانى نيكوس دندياس بالقاهرة، اليوم، اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية اليوناني أن الاتفاق الموقع بين حكومة «الوفاق الوطني» في ليبيا وتركيا «غير قانوني ويخالف القانون الدولى»، مشيراً إلى أن بلاده «تواجه كل التحديات في المنطقة بالتعاون مع الدولة المصرية»، وفقا لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وفي سياق متصل، أعلنت اليونان، الخميس، أنها مستعدة لبدء محادثات مع تركيا حول المناطق البحرية المتنازع عليها بين البلدين لاستكشاف النفط والغاز في بحر إيجه.

وعلقت تركيا الشهر الماضي عمليات استكشاف النفط والغاز قبالة جزيرة يونانية بعد أن رفعت هذه الخطوة من حدة التوتر بين البلدين. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 28 يوليو (تموز) لقناة «سي إن إن ترك» أنه «مستعد للبحث في كل الخلافات مع اليونان دون شروط».

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس: «ننتظر لنرى ما إذا كانت تركيا تنوي القيام بذلك جدياً. إننا على استعداد اعتباراً من الشهر الحالي».

وأكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، أنه «مسرور دائماً للتحاور مع تركيا بشأن ترسيم المناطق البحرية في بحر إيجه وفي شرقي المتوسط». وأضاف: «أحرزنا تقدما إلى أن أنهت تركيا المحادثات التمهيدية في 2016»، وتابع أن اليونان لن تأتي إلى طاولة المفاوضات «إكراها»، مضيفا أنه في حال وجود خلاف «سنحكتم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي… سنحترم قرار المحكمة».

واعتبر ميتسوتاكيس أن تركيا تتصرف بطريقة «لا يمكن الوثوق بها» داخل حلف شمال الأطلسي وتشكل عاملا «مزعزعا للاستقرار» في المنطقة. وذكر تحليق مقاتلات تركية فوق الجزر اليونانية وعمليات الاستكشاف «غير الشرعية» قبالة سواحل قبرص ومحاولات «استخدام آلاف المهاجرين واللاجئين سلاحاً» من خلال السماح لهم في فبراير (شباط) بالتدفق بأعداد كبيرة إلى الحدود اليونانية.

ونقلت الصحف اليونانية عن مصادر عسكرية، أمس (الأربعاء)، قولها إن طائرات تركية خرقت 33 مرة على الأقل المجال الجوي اليوناني.