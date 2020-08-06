بعد فرض عقوبات على 3 ليبيين.. السفارة الأمريكية: بلادنا عازمة على حماية الأمن الليبي

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت، اليوم، عقوبات مالية على شبكة من المهربين الذين يسهمون في عدم الاستقرار في ليبيا.

وأوضحت السفارة، في بيان لها صادر اليوم الخميس، أن من بين هؤلاء الأفراد المواطن الليبي فيصل الوادي “وادي”، مشغّل السفينة “مرايا” وشركاؤه مصباح محمد وادي “مصباح” ونور الدين ميلود مصباح “نور الدين”، وشركة الوفاق المحدودة ومقرّها مالطا.

وأشارت إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، صنّف الوادي بموجب الأمر التنفيذي رقم (EO) 13726 وصنّف السفينة “مرايا” كممتلكات محظورة، وبالتالي، فإنّ جميع أصول هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك السفينة المصنّفة، والموجودة داخل الولايات المتحدة أو التي تدخل تحت ولاية الولايات المتحدة الأمريكية أو التي يمتلكها أو يتصرّف فيها أشخاص أمريكيون، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.

وأوضحت السفارة، أن المدعوّ “وادي” عمل مع شبكة علاقات في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا لتهريب الوقود والمخدرات غير المشروعة عبر ليبيا إلى مالطا.

وأكدت أنّ التنافس على السيطرة على طرق التهريب ومنشآت النفط وتقاطعات النقل والمواصلات هو المحرّك الرئيسي للصراع في ليبيا والذي يحرم الشعب الليبي من الموارد الاقتصادية.

وبينت السفارة، أن عمليات التهريب غير المشروعة التي يقوم بها المدعوّ “وادي)” بنقل المخدرات بين ميناء زوارة الليبي والموقع البحري المعروف باسم “بنك هيرد” الواقع خارج المياه الإقليمية لمالطا، و”بنك هيرد” هو موقع تحويل جغرافي معروف للمعاملات البحرية غير المشروعة.

ولفتت إلى أن وادي احتفظ بجميع الوثائق الرسمية خالية من اسمه، بينما كان هو المنظم الرئيسي لعمليات التهريب باستخدام سفينة “مرايا”.

وقالت إن عقوبات اليوم تُبرز أنّ الولايات المتحدة عازمة على اتخاذ إجراءات ملموسة ضدّ أولئك الذين يقوّضون السلام أو الأمن أو الاستقرار في ليبيا.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة تهدد أمن ليبيافرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات مالية على شبكة من المهربين… Gepostet von U.S. Embassy Libya am Donnerstag, 6. August 2020

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على ثلاثة ليبيين هم فيصل الوالي، ونورالدين مولود ومصباح محمد والي، وشركة الوفاق المحدودة وسفينة المرايا المسجلتين في مالطا بتهم عمليات تهريب غير مشروعة منها المخدرات وتهريب النفط من مرفأ زوارة الذي تسيطر عليه مليشيات الوفاق التابعة لحكومة فائز السراج.

واطلعت صحيفة “الساعة 24” على بيان وزارة الخزانة الأمريكية وترجمته، حيث اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، اليوم الخميس، إجراءات ضد شبكة من المهربين الذين يساهمون في عدم الاستقرار في ليبيا.