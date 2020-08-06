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الرئاسي يحظر على أصحاب الانشطة التجارية استقبال الجمهور دون التزامهم بالكمامات

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ليبيا

الرئاسي يحظر على أصحاب الانشطة التجارية استقبال الجمهور دون التزامهم بالكمامات

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

06 August, 2020

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • جمهور …!!! جمهور اي فريق ..؟!!!
    هذا فقط يسبب في خساءر للأنشطة التجارية بشكل فادح ….
    ويرفع عدد المبيعات للاقنعة الزائفة لشركات اجنبية ….
    على مدراء الموسساتً والأعمال الانتباه الى موظفيهم …. وتجاوزاتهم وإهمالهم لأعمالهم وتصرفاتهم مع الزبائن الذين هم مصدر زرق تجارتهم التي ستصبح في مهب الريح …. بسبب الرعونة في التعامل مع العامة – واستهتار موظفيهم في العمل والجلوس للعب بألعاب الكمبيوتر الهواتف في المحلات – حتى لا يتم اقفال تجاراتهم بسبب قطعة اسفنج ….!!’!!
    وكذلك الامر على الموسساتً التعليمية والوظيفية والصحية والمطارات – واهمال الادارات لتصرفات الموظفين والموظفات الغير مؤهلة والغير محترمة للتعامل مع الزبائن . وهذا هو الفور المبين .

    رد

  • 6 أغسطس، 2020 الساعة 9:30 م
    جمهور …!!! جمهور اي فريق ..؟!!!
    هذا فقط يسبب في خساءر للأنشطة التجارية بشكل فادح ….
    ويرفع عدد المبيعات للاقنعة الزائفة لشركات اجنبية ….
    على مدراء الموسساتً والأعمال الانتباه الى موظفيهم …. وتجاوزاتهم وإهمالهم لأعمالهم وتصرفاتهم مع الزبائن الذين هم مصدر زرق تجارتهم التي ستصبح في مهب الريح …. بسبب الرعونة في التعامل مع العامة – واستهتار موظفيهم في العمل والجلوس للعب بألعاب الكمبيوتر الهواتف في المحلات – حتى لا يتم اقفال تجاراتهم بسبب قطعة اسفنج ….!!’!!
    وكذلك الامر على الموسساتً التعليمية والوظيفية والصحية والمطارات – واهمال الادارات لتصرفات الموظفين والموظفات الغير مؤهلة والغير محترمة للتعامل مع الزبائن . وهذا هو الخسران المبين .

    رد