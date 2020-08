تعليقا على اتفاق مصر واليونان.. خارجية الوفاق: لن نسمح بالاعتداء على حقوفنا البحرية

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الخميس، إنها لن تسمح لأي جهة كانت الاعتداء على حقوقها البحرية، مؤكدة على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية والتي لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية .

وأضافت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية

بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أنها تابعت باهتمام شديد توقيع دولتين

من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط اتفاقا يحدد مناطقهما الاقتصادية

الخالصة كما تابعت تصريح وزير خارجية اليونان في المؤتمر الصحفي .

وأكد البيان أن الوزارة دعت ولازالت تدعو إلى

أن يكون المتوسط بحيرة سلام وأن تسلك الدول المتشاطئة سلوكا يسمح بتحديد الحدود

البحرية بينها على أساس قائم على التوافق وعلى مبادئ القانون الدولي .

