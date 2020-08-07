الوطني لمكافحة الأمراض: 8 وفيات و404 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل 8

وفيات و404 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ تفشي

الوباء في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنه استلم الخميس 2144 عينة من عدة مختبرات، مبينا

أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 864 عينة، ومن مختبر فرع المركز

الوطني مصراته 581 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن 91 عينة، ومن مختبر فرع المركز

غريان 4 عينات، ومن مختبر فرع المركز سبها 34 عينة، ومن مختبر الرقابة الصحية الدولية

منفذ امساعد 20 عينة، ومن مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 300 عينة، ومن مختبر

مركز طرابلس الطبي 56 عينة، ومن مختبر مركز بنغازي الطبي 6 عينات، ومن مختبر مركز بحوث

التقنيات الحيوية 188 عينة.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 1740 عينة سالبة،

و404 عينات موجبة بينها 185 حالة جديدة، و219 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 12 حالة

للشفاء.

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