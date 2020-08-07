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وزير خارجية تركيا يتهم ألمانيا بعدم الحياد في الصراع الليبي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجه وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو ” -انتقادات لألمانيا على خلفية مشاركتها في بعثة الاتحاد الأوروبي التي تشرف على حظر السلاح الدولي المفروض على ليبيا المعروفة بعمليات إيرني.

ونقلت قناة DW الألمانية عن الوزير التركي قوله “إن مشاركة ألمانيا في مهمة حظر الأسلحة التابعة للاتحاد الأوروبي /إيريني،تعني أن برلين لم تعد محايدة وأن الحظر يفيد المشير خليفة حفتر -حسب وصفه.

واتهم ” أوغلو ” -في تصريحات لوسائل الإعلام التركية- برلين ، بالتنازل عن حيادها في الصراع الليبي بعد أن أرسلت ألمانيا فرقاطة تحمل 250 جنديًا للمشاركة في مهمة إيريني للاتحاد الأوروبي.

وقال “أوغلو” لوكالة أنباء الأناضول التركية إن ” إيريني عملية منحازة في حين أن ألمانيا هي الدولة المستضيفة لمؤتمر برلين ، وبالتالي يجب أن تكون محايدة وموضوعية”، مضيفاً أن “مشاركة ألمانيا في إيريني ستجعل مؤتمر برلين غير شرعي-حسب رأيه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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