الخارجية الروسية: لافروف سيلتقي نظيره الألماني الثلاثاء المقبل لبحث الوضع في ليبيا

زايتسيف وفي تصريح له الخميس نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: إن هناك تبادلًا متعمّقًا لوجهات النظر حول المشاكل الدوليّة الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وسوريا وليبيا، وكذلك الوضع حول خطّة العمل المشتركة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني فضلًا عن الاستقرار العالمي والأمن الاستراتيجي.