الوطنية للنفط ترحب بفرض أمريكا عقوبات على شبكة من المهربين في ليبيا

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية حول فرض عقوبات جديدة على شبكة من المهربين في ليبيا.

وقالت المؤسسة، في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ينص على فرض عقوبات مالية على شبكة من المهربين، ساهمت بشكل كبير في زعزعة الاستقرار في البلاد.

وأكدت المؤسسة أنها ستستمر في مراقبة كل عمليات التهريب بجميع أنواعه وفي مختلف مناطق ليبيا.

وأضافت المؤسسة أنها ستواصل تقديم بلاغاتها وتقاريرها إلى مكتب النائب العام ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، ومتابعة الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين في هذه الأعمال غير المشروعة.

