معزب: حفتر يحاول التقدم عبر بني وليد للوصول إلى غريان

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إنه في حال إعادة شريط سرت – الجفرة إلى ما كان عليه منطقة خالية من السلاح وتحت سلطة مدنية تتبع حكومة الوفاق مع استئناف تصدير النفط يمكن للوفاق أن تقبل درء للحرب وتبعاتها.

معزب وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف أن استمرار التوتر إلى حين الوصول لحل سياسي سيؤدي إلى اشتعال الحرب مرة أخرى وهذه المرة ستكون دامية وكارثية.

وتابع بقوله: “إن الجانب الآخر إذا ترك العنان لحفتر لن يتوقف عند سرت وأنه الآن يحاول التقدم عبر بني وليد للوصول إلى غريان وأن مشروعه في حكم ليبيا وليس إقليم برقة وطموحه لم ينفذ بعد وسيجر المنطقة إلى حرب طويلة ومريرة”.

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