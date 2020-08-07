إيطاليا تدرس نشر جنودها في مطار معيتيقة

ذكرت قناة “الحدث” الإخبارية أن وزارة الدفاع الإيطالية تدرس إمكانيية إقامة مستشفى عسكري بقاعدة معيتيقة في العاصمة طرابلس.

وقالت القناة في نبأ عاجل اليوم الجمعة، إن جهات فاعلة بمدينة مصراتة طالبت بتحويل المستشفى العسكري إلى مركز مكافحة كورونا.

وأضافت القناة الإخبارية نقلا عن مصادر خاصة أن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني ناقش مع رئيس “الوفاق” فائز السراج خلال زيارته إلى طرابلس أول من أمس الأربعاء، الدور التركي في ليبيا، وما حدث لجنوده الإيطاليين من منع للهبوط في مصراتة.

يذكر أن 40 جنديا إيطاليا ممن يعملون في المستشفى الميداني العسكري الإيطالي قد منعوا من دخول مدينة مصراتة في بداية أغسطس الجاري، بناء على أمر من القوات التركية المسيطرة على مطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة الليبية.