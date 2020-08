الخدمات الصحية بني وليد: أغلب الإصابات بكورونا جاءت بسبب المناسبات الاجتماعية

قالت إدارة الخدمات

الصحية بني وليد، الجمعة، إن فرق الرصد والاستجابة السريعة بالبلدية مستمرة في سحب

العينات من المخالطين أو حالات الاشتباه ببني وليد.

وأضافت الإدارة الصحية

في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن لجنة

الطواري الصحية بالبلدية تؤكد أن أغلب الإصابات بفيروس كورونا كانت عن طريق

المناسبات الاجتماعية أو زيارة مدن تتواجد بها أعداد كبيرة من المصابين .

وأوضح البيان أن لجنة الطوارئ تطالب المواطنين في بني وليد عدم التواجد بالمناسبات الاجتماعية وعدم مغادرة المدينة الإ للضرورة القصوى والالتزام بالحظر المفروض من قبل الجهات المختصة.

