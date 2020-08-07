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الخدمات الصحية بني وليد: أغلب الإصابات بكورونا جاءت بسبب المناسبات الاجتماعية

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

                           

قالت إدارة الخدمات
الصحية بني وليد، الجمعة، إن فرق الرصد والاستجابة السريعة بالبلدية مستمرة في سحب
العينات من المخالطين أو حالات الاشتباه ببني وليد.

وأضافت الإدارة الصحية
في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن لجنة
الطواري الصحية بالبلدية تؤكد أن أغلب الإصابات بفيروس كورونا كانت عن طريق
المناسبات الاجتماعية أو زيارة مدن تتواجد بها أعداد كبيرة من المصابين .

وأوضح البيان أن لجنة الطوارئ تطالب المواطنين في بني وليد عدم التواجد بالمناسبات الاجتماعية وعدم مغادرة المدينة الإ للضرورة القصوى والالتزام بالحظر المفروض من قبل الجهات المختصة.

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قناة ليبيا 24

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  • حريق بني وليد ـ هذا رزق الايتام والارامل الي تاكلوا فيه وتلهدوا بيه عالخيل ـ اللهم لاتغيب عليهم دبلاء ولا سخط –
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    .youtube.com/watch?v=erFWPk7JU9U

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  • حريق بني وليد:

    حريق بني وليد ـ هذا رزق الايتام والارامل الي تاكلوا فيه وتلهدوا بيه عالخيل ـ اللهم لاتغيب عليهم بلاء ولا سخط –
    👇
    .youtube.com/watch?v=erFWPk7JU9U

    رد