قوة “ حماية طرابلس ” تتوعد الإخوان وتحملهم مسؤولية تخريب الدولة

ليبيا – أصدرت قوة حماية طرابلس التابعة للرئاسي والتي تضم عددًا من الكتائب بيانا ضد الإخوان المسلمين وصفتهم فيه بأنهم الورم الذي ينخر في جسد البلاد .

وقالت القوة التي تضم كتائب ( الردع – النواصي – غنيوة – باب تاجوراء – ثوار طرابلس ) في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية إن أفعال هذه الجماعة المفسدة في الأرض منذ تغلغلها في مفاصل الدولة إلى يومنا هذا قد فاق الوصف من شدة إنهاك الدولة والفساد فيها وتخريبها.

وأضافت : ” لا تزال هذه الفئة الضالة مستمرة في نهجها المُخرب من إفتعال للأزمات ، وخنق للوطن والمواطن ، ومحاربة وتشويه القادة والشرفاء منا ؛ ممـن قدموا دمائهم وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن ” .

وتابعت قوة حماية طرابلس بيانها : ” القوة وبصفتها صمام الأمان للعاصمة وأهلها ضد الغزاة والطامعين والفاسدين من الداخل والخارج تتابع بكثب تحركات هذه الجماعة الهالكة ومحاولاتها الحثيثة في خلق الفتنة التي تصب في صالح الجماعة على حساب الوطن والمواطن “.

ومن هذا المنطلق ، قالت القوة أنها تحذر كل من تسول له نفسه المساس بالوطن والمواطن وبأنها كانت ولا زالت بالمرصاد لهم ولأذنابهم المتلونين والفاسدين في إشارة للإخوان. وختمت بالقول : ” إن الحليم من اتعظّ بغيره والشقي من اتعظّ بنفسه ” .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية