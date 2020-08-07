ليبيا الان

مصدر لـ”الساعة 24″: الإخوان ترشح محمود بن رجب لرئاسة “الحرس الوطني”

تم النشر منذُ 6 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

مصدر لـ”الساعة 24″: الإخوان ترشح محمود بن رجب لرئاسة “الحرس الوطني”

كشف مصدر مسؤول في حكومة الوفاق، في تصريحات لـ”الساعة 24″، أن جماعة الإخوان المسلمين (المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا)، رشحت القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة محمود بن رجب لفائز السراج من أجل تكليفه بشكل مباشر برئاسة ما يسمى (الحرس الوطني).

ويعد “بن رجب” وكنيته “أبو قتادة” أحد قياديي الجماعة الليبية المقاتلة التي يتزعمها أبوعبيدة الزاوي، وهو المسؤول الأول عن اختطاف الدبلوماسيين المصريين في مطلع العام 2014 من العاصمة الليبية طرابلس، للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن “الزاوي” الذي كان قد قبض عليه في الإسكندرية آنذك.

وعمل “بن رجب” أيضا كقائد ميداني لمجموعة مسلحة تابعة لعملية “فجر ليبيا”، وشارك في القتال في منطقة ورشفانة، ونفذ عمليات تصفية، وحرق وتدمير للبيوت، كما شارك في معركة مطار طرابلس العالمي.

وكان القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة مشرفا على عمليات اعتقال واسعة لمؤيدي النظام السابق، وأشرف شخصيا على عمليات التعذيب والتصفية لعدد منهم.

وسبق أن احتجز محمود بن رجب في مطار معيتيقة في فبراير 2016 من قبل الأجهزة الأمنية آنذاك، وأفرج عنه لاحقًا بعد تهديدات أطلقتها ميليشيات مسلحة في الزاوية.

كما دعم “بن رجب” ما يعرف بـ”سرايا تحرير بنغازي” الإرهابية وعناصرها الفارين إلى المنطقة الغربية.

واعتقلت السلطات السعودية “بن رجب” في يونيو 2017، مع من اثنين آخرين هما محمد حسين الخضراوي (تربطهما صلة قرابة) وحسين زعيط، خلال أدائهم مناسك العمرة.

ويعد الثلاثة من عناصر المليشيات الليبية المسلحة في مدينة الزاوية، والمقربين من القيادي البارز في الجماعة الليبية المقاتلة، شعبان هدية المكنى “أبو عبيدة الزاوي”، المسؤول عما يعرف بـ”غرفة ثوار ليبيا” بالمنطقة الغربية.

يشار إلى أن فكرة “الحرس الوطني” روجت لها جماعة الإخوان عبر ذراعها السياسية حزب العدالة والبناء، وبعد حرب فجر ليبيا 2014 والانقلاب على مجلس النواب المنتخب، قامت مجموعة من بقايا المؤتمر الوطني ممثلة في الإخوان والمتطرفين بإصدار ما يسمى قانون الحرس الوطني عام 2015 عن جسم سياسي منتهي الشرعية.

ومؤخرا، أحال ما يسمى رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوفاق محمد الشريف، إلى رئيس المجلس الرئاسي مذكرة تتضمن اقتراحا لإنشاء حرس وطني لدمج القوة المساندة في مؤسسات الدولة.

وحدد المقترح مهام الحرس الوطني، في مواجهة أي خطر يهدد مدنية الدولة ومساندة الجيش الليبي (المليشيات المسلحة) في الدفاع عن سيادة الدولة ووحدة أراضيها، كما حدد المقترح مدينة طرابلس المقر الرئيس للحرس الوطني على أن يتولى إمرته ضابط لا تقل رتبته عن رتبة عقيد يعين بقرار من القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق.

الوسوم

الإخوان الحرس الوطني السراج محمود بن رجب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الاخوان يوجد تسرريبات لمعلومات تبين ان هناك مشروع عنصري لأقصاء الجنوب الليبي ـ وقتل اهله وسرقة اراضي زراعية لمواطنين ليبيين الاصل – وتسليمها لمهاجري أوروباا ..!!!ىـ بمساعدة مصرية تركية صهيونية وتم القبض على احدهم واعترف فالتحقيقات مع ادارة مكب أمن في احد المناطق .

    رد

  • الاخوان يوجد تسرريبات لمعلومات تبين ان هناك مشروع عنصري لأقصاء الجنوب الليبي ـ
    وقتل اهله وسرقة اراضي زراعية لمواطنين ليبيين الاصل –
    وتسليمها لمهاجري أوروباا ..!!
    بمساعدة مصرية تركية صهيونية وتم القبض على احدهم واعترف فالتحقيقات مع ادارة مكتب الأمن في احد المناطق .

    رد

  • كفاية هبل وغباء كيف تتعاون مصر مع تركيا اصلا ياحمار ولو مصر تفكر يعقليتك الغبية كان اولى ان توطن عدد كبير من المصريين من ابناء الصعيد وليس مهاجرين ياقفا

    رد

  • .يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)

    رد

  • .يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (118)

    رد

  • واضح من شكله انه اغبى خروف عندهم يتميز بالسمع والطاعة العمياء لدرجة الغباء ربما يتفوق عليع بعض الشئ المارشال محمود عبدالعزيز !!!

    رد

  • ينفع يمسك الحرس الثورى لاردوغان سلطان الخرفان فهو شديد الغباء ويصلح مع عقلية الاسطى اردوغان بحب هذه النوعية صم بكم عمى

    رد