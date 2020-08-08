“تردي المعيشة” عنوان مظاهرات طرابلس والزاوية-((صور))

تقرير/218

تناقل مدونون على صفحات التواصل الاجتماعي -الجمعة- صوراً لمظاهرات احتجاجية في العاصمة طرابلس ومدينة الزاوية أدانت من خلالها الأداء السىء لحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي واتهم المتظاهرون السلطات بالفشل والعجز في الأداء الذي سبب في تردي الخدمات والمعيشة علاوةً على الانفلات الأمني الذي تشهده المدن والمناطق التي تهيمن عليها الحكومة.

وتظاهر المئات من الشباب في ميدان الجزائر بالعاصمة وفي مدينة الزاوية ومناطق أخرى غرب البلاد بعد تحشيد إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية للخروج في مظاهرات وإطلاق عدة هاشتاقات من أبرزها “جرب اطلع” و “ثورة جديدة” .

ورفع المتظاهرون في مسيراتهم لافتات تدين الفساد المتفشي في كل القطاعات الحكومية وتفاقم أزمات المواطن من شح السيولة إلى انقطاع الكهرباء وغلاء المعيشة وانعدام الأمن والآمان.. وأشعل المتظاهرون إطارات السيارات وأغلقوا مداخل بعض الشوارع تعبيراً عن غضبهم ومطالبتهم بأوضاع أفضل.

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