خبير ليبي لــ” الحدث”: “وزير الخارجية التركي في ليبيا لابتزاز السراج”

رأى المتخصص في مكافحة الإرهاب “د .محمد ابوراس الشريف”، أن زيارة وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو، -الخميس- إلى ليبيا تأتي بهدف الحصول على أموال إضافية في محاولة لإنعاش انهيار الاقتصاد التركي-حسب ما صرح به لـ”الحدث الليبي”.

وأضاف “الشريف” أنه ( بسبب انهيار الليرة التركية وزير خارجية تركيا يصل إلى طرابلس، فبعد ساعات من انهيار الليرة التركية ووصوله لمستويات دنيا، مما تسبب في الركود وضعف الاقتصاد التركي، وصل وزير خارجية تركيا إلى طرابلس للمطالبة بضخ أموال إضافية من حكومة السراج لإسطنبول تحت بند معركة سرت الجفرة وآليات الدعم والتنسيق السياسي والعسكري التركي لحماية السراج وحكومته في محاولة لابتزاز حكومة الوفاق، خصوصاً بعد تصريح المشري بإمكانية الحسم العسكري في منطقتي الجفرة، وسرت ).

وخلص “الشريف” في تصريحه إلى القول (إنه لا يخفى على أحد أن تركيا تقوم بالوكالة والنيابة عن حكومة السراج بشراء المرتزقة وإرسالهم لليبيا عبر مطاري مصراتة ومعيتقة، وإرسال المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر والطائرات المسيرة لضرب الجيش الليبي)-حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية