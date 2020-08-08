تفاصيل توزيع 200 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا في ليبيا

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض إصابة 200 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم ليبيا، وحالة وفاة واحدة في مدينة طجبرق، بينما حصلت العاصمة طرابلس على أكبر عدد من الإصابات بواقع 72 حالة.

وأوضح المركز في نشرته اليومية حول الوضع الوبائي في البلاد، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أن طرابلس سجلت 63 حالة جديدة من بين حالة جنسية غير ليبية، و9 حالات مخالطة.

وفي مدينة الخمس، جرى تسجيل خمس حالات جديدة، وفي صبراتة 10 حالات، وفي ترهونة خمس حالات منها 3 مخالطة، واثنتان جديدتان. أما في جنزور فسجلت حالتين جديديتين، والأصابعة 7 حالات منها واحدة فقط جديدة والباقي مخالطين. وفي باطن الجبل سجلت حالة واحدة جديدة.

في الزاوية سجلت 11 حالة، 8 منها مخالطة، و3 جديدة، أما في مصراتة فسجلت 55 حالة مخالطة بينها حالة أجنبية. وفي بني وليد سجلت حالة واحدة جديدة. وفي زليتن سجلت 25 حالة؛ 16 منها مخالطة و9 حالات جديدة. وفي طبرق سجلت 6 حالات كلها جديدة، وكذلك حالة وفاة.

في الوقت ذاته، أعلن المركز تسجيل 8 حالات شفاء بواقع حالة وفاحدة في زليتن واثننان في كل من مصراتة وصرمان وثلاث في ترهونة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات في عموم ليبيا منذ انتشار الفيروس في البلاد إلى 5079 حالة، منها 4320 حالة نشطة، و660 متعافيا، و108 حالة وفاة.

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