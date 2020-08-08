موقع تركي: الجيش الليبي حصل على صواريخ S-300 الروسية

كشفت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حصلت على منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية S-300.

ووفق تقرير لموقع “tolgaozbek.com” التركي المتخصص في الشؤون العسكرية، تم رصد المنظومة الروسية المتطورة خلال نقلها وتركيبها في مدينة سرت، التي اعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنها ضمن “الخط الاحمر” وحذر قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا من الاقتراب منه.

التقرير أوضح أنه تم رصد المنظومة يوم 5 أغسطس/ آب الجاري، وزعم أنها خاصة بقوات الجيش المصري، مشيرًا إلى أنها نصبت في منطقة راس لانوف الواقعة في شرق سرت.

رئيس تحرير الموقع تولجا أوزبيك، أوضح أن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر حصلت على هذه المنظومة، بعد انتشار ادعاءات حول استعداد تركيا لإرسال طائرات حربية من طراز F-16 إلى قاعدة الوطية.