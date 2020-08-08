لجنة مجابهة كورونا بمصراته توجه هذه الدعوة للمواطنين

دعت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتةالحالات المشتبه إصابتها بڤيروس كورونا من المترددين على مكان أخذ العينات بضرورة أن يكونوا مصحوبين بإثبات هوية.

وبينت اللجنة أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة باشر بأخذ العينات من المشتبه في إصابتهم بڤيروس كورونا بالمقر الجديد بكلية طب وجراحة الفم والأسنان يوميا من الساعة 9:30 صباحاً حتى 8:00 مساءً

وأكدت اللجنة وصول 3 أجهزة لتحليل عينات كورونا بي سي آر (pcr) و200 ألف وحدة تشغيل ألمانية الصنع عبر مطار مصراتة الدولي.