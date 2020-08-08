العقوري يبحث مع مسؤولين أمريكيين ترتيبات إقامة منطقة منزوعة السلاح

بحث رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري هاتفياً مع مسؤولين أمريكيين برئاسة مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللواء “ميغيل كوريا” والسفير الأمريكي “ريتشارد نورلاند” الأوضاع في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الاتصال الهاتفي بحث سبل دعم الاستقرار في ليبيا والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار وترتيبات إقامة منطقة منزوعة السلاح واستئناف تصدير النفط.

وجدد العقوري التأكيد على أهمية استقرار ليبيا لكافة دول المنطقة وعلى الدور الأمريكي لدعم مسيرة السلام، مشدداً على ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا، لافتاً إلى أهمية استئناف تصدير النفط بشرط أن تصرف عائداته بعدالة وشفافية ولصالح جميع الليبيين.

وأكد الجانب الأمريكي على أهمية دور مجلس النواب لحل الأزمة بصفته الجهة الشرعية وعلى دوره الرئيسي في الحوار السياسي وعلى ضرورة أن يعمل الليبيون معاً من أجل القضاء على التواجد الأجنبي في بلادهم