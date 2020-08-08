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متجاهلاً دور تركيا التخريبي بالمنطقة.. «الصلابي» يحتفي بتصريحات نائب «أردوغان» حول لبنان على طريقته الخاصة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

احتفى القيادي بتنظيم الإخوان المسلمين، علي الصلابي، المدرج على قوائم الاٍرهاب والمطلوب لدى القيادة العامة للجيش الليبي، بتصريحات فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول العرض التركي لمساعدة لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، بإفساح المجال لإعادة نشر تصريحاته على حسابه الشخصي في “فيسبوك”.
قال “الصلابي” على حسابه اليوم السبت، إن: “في زيارته إلى لبنان صرح نائب الرئيس أردوغان قائلاً: زيارتنا إلى لبنان بمثابة “شيك مفتوح” لتقديم شتى أنواع المساعدات لأشقائنا، وجاهزون لإعادة إنشاء مرفأ لبنان والمباني المجاورة له وإعادة الحياة للعاصمة بيروت، وكافة مستشفيات تركيا وطائراتها الإسعافية في خدمة لبنان، وميناء مرسين وإسكندرون سيكونان تحت خدمة اللبنانيين لحين إعادة ترميم مرفأ بيروت”.
وعلق القيادي بتنظيم الإخوان المسلمين، على تصريحات نائب الرئيس التركي، على حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: “حفظ الله أوطاننا وأمتنا من كل سوء” متجاهلاً بذلك الدور التركي التخريبي في ليبيا والعراق وسوريا وغيرها من الدول.
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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الاخوانجي الصلابي هذا اللي قال في إحدي تدويناته (يعني موثقة) أن قطر التي تكونت كدولة عام 1971 كان لها دور في الثورة الجزائرية 🙂 هذا واحد خرياط وربما مصاب بالزهايمر عفاكم الله أو واحد لاعق أحذية بإمتياز.

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  • الليرة التركية منهارة وتركيا العلمانية عليها من الديون ما تنؤ الجبال عن حمله وتكذب على لبنان بأنها على استعداد لبناء بيروت المدمرة ؟ حبل الكذب قصير ؟ المفروض لبنان قالت لهذا الكذاب التركى تعالى للبناء من اليوم ؟

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