جبهات خصوم السراج تزداد.. باشاغا يستعد للانقلاب

الأيام الماضية شهدت اتساعاً لدائرة خصوم رئيس حكومة

الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، إثر زيادة التوتر داخل مجلسه الرئاسي، ما يؤكد

أن الصراعات الحالية ستستفر عن شرخ سياسي عميق.

ففي تقرير لإرم نيوز، أشارت إلى أنه وسط خلافات شديدة بين السراج ووزير داخليته

فتحي باشاغا، انضمت شخصيات جديدة إلى لائحة الخصوم، في مقدمتها نائبه الثاني عبدالسلام

كاجمان الذي اصطف بجانب نائبه الأول أحمد معيتيق.. وأمور مؤكدة تتحدث عن انقلاب وشيك يدبره باشاغا ضد السراج،

بدعم تركي – قطري.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من تعدد جبهات خصوم السراج، إلا أن المؤكد هو أن حربه

مع باشاغا تظل الأكثر شراسة، نظراً لتقاطع أجندة الأخير مع أطراف خارجية تشمل بالأساس

تركيا وقطر، ووفق محللين، فإن باشاغا لا يرى أن طموحه يقتصر على تقلد منصب وزير الداخلية

المفوض بحكومة السراج، ومهام وزارة الدفاع، كما يدرك جيدا أن رئيس المجلس يرتب لإزاحته،

وهذا ما يدفعه لاستثمار مفاتيحه وعلاقاته خصوصا مع أنقرة والدوحة.

ويسعى باشاغا إلى إزاحة ميليشيات طرابلس التي شكلها السراج

في 2018، وأبرزها “ثوار طرابلس”، و”الردع” و”النواصي”،

كما يعمل منذ أشهر على الاعتماد على ميليشيات مصراتة ليستمد منها النفوذ، وبالفعل،

أثار تغول ميليشيات مصراتة التي يحركها باشاغا هلعا مكتوما داخل حكومة الوفاق غير

المعتمدة، لما أرسلته من ذبذبات تؤكد بأنها بصدد تهيئة المناخ لفرض واقع جديد من شأنه

تحويل باشاغا إلى حاكم فعلي لطرابلس.

وبحسب التقرير، يبقى صراع الصلاحيات هو الحلقة الأبرز، وتدريجيا، تطورت المعركة بين الرجلين لتتحول إلى

نزال مباشر على الصلاحيات، حيث دعا السراج، مؤخرا، الوزارات والهيئات والشركات

والمؤسسات التابعة لما يسمى بحكومة الوفاق التي يقودها إلى رفض أوامر سابقة وجهها

باشاغا إلى وزير المواصلات ميلاد معتوق، احتكر فيها منح تراخيص هبوط وإقلاع وعبور

الطيران الخاص، وكذلك الرحلات المنظمة المؤقتة.

كما أمر السراج بعدم تنفيذ قرار باشاغا بخصوص الحصول على

إذن هبوط وإقلاع وعبور الطيران الخاص منه، مشددا على أن منح أوامر الهبوط والإقلاع

من اختصاص رئيس الحكومة فقط.

زيارة ليفي الأخيرة منحت إشارة هامة للصراع الحالي، فحينها،

كشفت مصادر أن باشاغا هو من قدم لعراب النكبات برنارد ليفي تأشيرة الدخول ووفر له فرقة

لحمايته، ما فاقم الانشقاقات داخل معسكر إخوان ليبيا، وبلغ الأمر حد تبرؤ “الوفاق”

من الزيارة، وتوعدت بمحاسبة كل من تواطأ في تنظيمها.

