أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت أن مجموعة

خارجة عن القانون قامت بسرقة أسلاك كهربائية ضغط عالي مسافة 750متر على خط أبوخصاب

فرعية ماجر ببلدية زليتن مما أدى الى فقد التغذية على ثلاثة محولات زراعية.

