السعيدي: الاتفاقيّة المصريّة اليونانيّة قطعت الطريق على الاتفاقية الهزيلة التي وقعها “العميل” السراج مع تركيا

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي السعيدي أنّ توقيع الاتفاقيّة المصريّة اليونانيّة قطع الطريق على الاتفاقيّة الهزيلة التي وقعها من وصفه بـ”العميل” فائز السراج مع تركيا، والتي على إثرها احتلّ المرتزقة السوريون كامل المنطقة الغربيّة.

السعيدي أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” الإماراتية أنّ الاتفاقية بين مصر واليونان تم توقيعها وفق معاهدة أعالي البحار لعام 1982، والتي تحفظ حقوق البلدان الموقّعة في هذه الاتفاقية.

وأكد أنّ ليبيا في حال تواجدت بها حكومة وحدة وطنية ستكون متواجدة بقوة مع الشقيقة مصر والدولة الجارة اليونان، من أجل توسيع دائرة الاتفاقية بما يحفظ حقوق البلدان الثلاثة.

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