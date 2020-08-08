“خارجية النواب” ترحب بفرض أمريكا عقوبات على مهربي المخدرات والوقود

رحبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على شبكات تهريب الوقود والمخدرات.

وشددت اللجنة في بيان لها اليوم السبت على ضرورة مكافحة التهريب بجميع أنواعه باعتباره أحد وسائل تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية، ويساهم في عدم الاستقرار والصراع في البلاد، ويتسبب في حرمان الشعب من مواده الاقتصادية.

وأكد البيان على ترحيب اللجنة بجميع الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ومحاسبة المتورطين فيها، وكذلك حرص مجلس النواب على الالتزام بالقرارات الدولية ذات العلاقة.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، عقوبات على ثلاثة ليبيين هم فيصل الوالي، ونورالدين مولود ومصباح محمد والي، وشركة الوفاق المحدودة وسفينة المرايا المسجلتين في مالطا بتهم عمليات تهريب غير مشروعة منها المخدرات وتهريب النفط من مرفأ زوارة الذي تسيطر عليه مليشيات الوفاق التابعة لحكومة فائز السراج.