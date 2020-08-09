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صنع الله يحذر من كارثة قد تنتج عن المواد المخزنة في الموانئ النفطية

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

حذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله،
السبت، من التصعيد العسكري
الذي يزيد من مخاطر المواد الهيدروكربونية والكيماوية المخزنة في الموانئ النفطية على
العاملين والسكان المحليين.

وأضاف صنع الله في تسجيل مصور منشور على صفحة المؤسسة الوطنية
للنفط عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذا التصعيد العسكري قد يتسبب
في كارثة أكبر من مرفأ بيروت، وسينتج عنه دمار كبير سيخرج ليبيا من السوق النفطية لسنوات
طويلة، وسيضيع عليها فرص بيعية ستستفيد منها دول منتجة أخرى.

وتابع صنع الله أن تلك الفرص البيعية ستقدر بمئات المليارات من
الدولارات، وكذلك ستتطلب إعادة الإعمار عشرات المليارات في ظل محدودية الميزانيات المتاحة.

وأشار صنع الله إلى أن نفاد السعات التخزينية للمكثفات سوف
يتسبب في توقف إنتاج الغاز المصاحب خلال الأيام المقبلة ما يتسبب في زيادة طرح الأحمال
الكهربائية في المنطقة الشرقية بشكل كبير جدا، خصوصًا في ظل استنزاف الميزانية المخصصة
لاستيراد الوقود لتعويض نقص الغاز الطبيعي ومنتجات المصافي المحلية في الفترة الماضية.

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تعليق

  • صنع الشيطان أكبر كذاب على وجه الكرة الأرضية فالنفط لو يتخلص من شكلك فسيكون فى احسن حال يا عميل الاستعمار الذى نصبك على قوت الليبين وان شاء الله ربى يأخذ فيك الحق لأن الليبين فى صلواتهم يدعون لك بالهلاك والخسىران المبين خمس مرات فى اليوم وربى يمهل ولا يهمل .

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