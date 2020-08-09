الدولار يحقق أعلى قفزة مقابل الدينار منذ مايو الماضي

العنوان_ليبيا

واصلت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعها اليوم السبت في السوق الموازي، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الستة دينارات والربع لأول مرة منذ مطلع شهر مايو الماضي.

وبحسب تاجر عملة فقد بلغ سعر صرف الدولار مساء السبت 6.27 دينار بعدما تداول صباح اليوم عند سعر 6.15 دينار، كما ارتفع سعر صرف اليورو مسجلا 7.22 دينار، عن سعره صباح اليوم والذي سجل 7.09 دينار.

وفيما يلي اخر الاسعار:

-الدولار = 6.27

-الدولار حواله تركيا =6.60

-الدولار بشيك المصدق =7.85 “التجارة والتنمية”

-اليورو=7.22

-الباوند=8.00

-بطاقات ارباب الأسرة =5.70

-الذهب المسبوك =310 للجرام

-الذهب الكسر عيار 305=18 للجرام.