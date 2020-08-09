نشاطات خدمية مكثفة داخل العاصمة –((صور))

تقرير/218

تشهد مدينة طرابلس بمختلف بلدياتها حركة خدمية وأمنية نشطة في كافة القطاعات نقلت وونشرت صوراً عنها ، منصات إلكترونية لبلديات العاصمة ووزراة داخلية الوفاق، حيث كثفت الوزارة من الـدوريـات الـتـابـعة لـلإدارة الـعامـة لـمكـافـحة الـمـخـدرات والـمـؤثـرات الـعـقلـية مساهمةً منها في حـفظ الأمـن داخـل الـعاصـمة وبـالـتعـاون مـع الأجـهـزة الأمـنـية الأخـري لضـبـط الـخارجـيـن عـن الـقانـون ومـنـع حـدوث أي خـروقـات أمـنـية والـتصـدي لـهـا .

كما تستمر أعـمـال طـلاء الـعلامـات الـمروريـة الأرضـيـة في “طـريق الـسـكة” و “جزيـرة جـنـة الـعريـف” مـن قـبـل قـسم الـشؤون الـفـنية التابع لمديـريـة أمـن طـرابـلـس وبـإشـراف رئـيـس قـسـم الشـؤون الـفـنية، العـقـيد “رضـوان بـيـوض” وبـحـضـور رئـيـس مـكـتب شـؤون الـمـرور، العـمـيد “مـفـتاح مـيـلود” وتستغل هذه الأعمال فـتـرة حـظـر الـتـجول لانـعـدام الـحركـة الـمـروريـة مـمـا يـسـهـل أعـمـال الـطـلاء.

وتواصل شركة الخدمات ببلدية طرابلس المركز أعمال الكنس اليدوي والآلي وتجميع الأتربة والمخلفات في شوارع “الاستقلال” و “البلدية” و “طريق الفتح” و “24ديسمبر” و “ميزران” ، و “الوادي”، و “عمر المختار” ، وجزء من شارع “النصر”، و “ميدان المنوعات ” و”ميدان الجزائر”.

وأعلنت بلدية حي الأندلس أنها تعتزم -الأيام المقبلة- القيام بحملة لإزالة كل المخالفات التي استغلت الرصيف العام ومن يقومون بضمه إلى ملكيتهم وذلك بتنفيذ القانون إزاء كل من استغل الأراضي والأرصفة التابعة للدولة لأي غرض تجاري أيضاً السيارات القديمة المركونة في الشوارع وكذلك صف الشاحنات والجرارات في الأزقة والشوارع ما يسبب في إقفال الطرقات وإزعاج المواطنيين ، وأعلنت البلدية بالخصوص أنه ستفتح كاراج مخصص للشاحنات الثقيلة تتوفر داخله كل الخدمات وبرعاية البلدية.

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