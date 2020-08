أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية درنة، الأحد، تماثل 4

حالات للشفاء من فيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” إن الحالات الأربع خرجت من العزل الطبي درنة بعد

التأكيد من سلبية تحاليلهم.

