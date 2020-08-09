الفاضلي: «جيش حفتر» عبارة عن «صور وشو وفوتوشوب»

زعم فتحي الفاضلي، الأكاديمي وأستاذ الجامعة، أن الجيش العربي الليبي، عبارة عن صور و«شو» وفوتوشوب، مدعيا أنه لا وجود له على أرض الواقع.

وقال الفاضلي، المعروف عنه تأييده للغزو التركي ومليشيات السراج، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “جيش حفتر. جيش الصور والإعلانات والملصقات و«الشو» والفوتوشوب”، بحسب وصفه.

وأضاف “تشاهد قناة الحدث، ترى جيشا عرمرما، تنظر لى ميادين القتال، ترى «كنادرهم» و«شباشبهم» و«شناطيهم» مبعثرة”، على حد زعمه.

وكان الفاضلي قد حث منذ عدة أيام، من أسماهم «أنصار ثورة فبراير» على انتزاع الحكم من المجلس الرئاسي للوفاق برئاسة فائز السراج بالقوة.

وكتب على صفحته بموقع «فيسبوك»: “أنصار «ثورة فبراير المجيدة» -في إشارة إلى المليشيات المسلحة-، كفاكم انتقاد ومهاجمة المجلس الرئاسي لأنه عيّن فلان الزلم، ورقّى علان القاتل، وأطلق سراح ذلك المجرم، وهمّش الثوار، وعوّض القتلة الأشرار”.

ودعا المليشيات إلى الانقلاب على السراج المتحالف معهم، قائلا: “كفاكم، وانتزعوا بدلا من كل ذلك حق صناعة القرار، عندها عيّنوا وحرّروا وعوّضوا ونصّبوا من شئتم”.